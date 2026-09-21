Prima pagină » Sport » Dinamo București rămâne lider după etapa a 10-a din Superliga de fotbal. Rezultatele etapei și clasamentul la zi

Dinamo București rămâne lider după etapa a 10-a din Superliga de fotbal. Rezultatele etapei și clasamentul la zi

Etapa a 10-a din Superliga de fotbal s-a încheiat luni seară, primele cinci clasate din ierarhie înregistrând victorii. Dinamo a rămas pe primul loc, cu avans de două puncte față de Rapid, în vreme ce Universitatea Craiova, campioana en-titre, completează podiumul provizoriu.
Dinamo București rămâne lider după etapa a 10-a din Superliga de fotbal. Rezultatele etapei și clasamentul la zi
sursă foto: COSMIN IFTODE / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
21 sept. 2026, 23:21, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dinamo București a realizat al treilea său succes la diferență de patru goluri din actuala ediție de campionat, surclasând Farul Constanța, scor 4-0, duminică, pe Arena Națională. Dinamo a ajuns astfel la 23 de puncte după 10 etape. În plus, Dinamo are o serie de nouă meciuri consecutive fără înfrângere.

Rapid a trecut de FC Argeș cu 3-1, într-un meci disputat vineri în Giulești. Cu această victorie, Rapid a ajuns la 21 de puncte, bifând al șaselea succes al sezonului și al treilea consecutiv.

Universitatea Craiova a reușit scorul etapei, 5-0 cu FCSB. Craiova a ajuns la 20 de puncte și ocupă locul al treilea, cu șase victorii în zece partide.

Campionatul se va întrerupe pentru perioada echipelor naționale, următoarea etapă fiind programată între 9 și 12 octombrie.

Toate rezultatele etapei a 10-a:

UTA Arad – Sepsi OSK 1-0
Rapid București – FC Argeș 3-1
CFR Cluj – FC Botoșani 3-1
Universitatea Craiova – FCSB 5-0
FC Voluntari – Universitatea Cluj 0-2
Dinamo București – Farul Constanța 4-0
Oțelul Galați – Corvinul Hunedoara 2-3
Petrolul Ploiești – Csikszereda 2-0

Clasamentul după etapa a 10-a:

1. Dinamo București – 23 puncte, golaveraj 23-7
2. Rapid București – 21 p, 14-6
3. Universitatea Craiova – 20 p, 24-9
4. Petrolul Ploiești – 19 p, 13-12
5. Universitatea Cluj – 15 p, 14-13
6. Farul Constanța – 14 p, 14-14
7. Corvinul Hunedoara – 13 p, 11-9
8. CFR Cluj – 13 p, 15-14
9. Sepsi OSK – 13 p, 7-10
10. UTA Arad – 12 p, 14-15
11. FCSB – 12 p, 13-17
12. FC Botoșani – 11 p, 14-12
13. FC Argeș – 11 p, 6-10
14. Oțelul Galați – 10 p, 11-15
15. FC Voluntari – 8 p, 9-22
16. Csikszereda – 1 p, 6-23

Recomandarea video

EXCLUSIV: Cine este Ionel Rusen, omul de încredere al lui Călin Georgescu
G4Media
După 10 runde din Superligă, Victor Pițurcă anticipează cum va decurge lupta la titlu: „Dinamo joacă cel mai frumos fotbal, dar altă echipă are un atu important!”
GSP.ro
PSD, „maturul din încăpere” nu va susține guvernul Mureșan. Stenograme, pe SURSE, din ședința social- democraților
Gandul
Amanta și soția generalului sinucigaș, la cuțite. Partenera oficială a lui Dorin Ioniță își amenință rivala cu tribunalul
Cancan
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
Prosport
Autostrada A13 Sibiu - Făgăraș, văzută din avion: Când ar putea fi inaugurate primele tronsoane
Libertatea
Ce a pățit Gabriela Cristea în timpul tratamentului cu injecții de slăbit. A ignorat semnalele organismului: „Am plătit cu propriul corp”
CSID
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia