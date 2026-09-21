Dinamo București rămâne lider după etapa a 10-a din Superliga de fotbal. Rezultatele etapei și clasamentul la zi

Dinamo București a realizat al treilea său succes la diferență de patru goluri din actuala ediție de campionat, surclasând Farul Constanța, scor 4-0, duminică, pe Arena Națională. Dinamo a ajuns astfel la 23 de puncte după 10 etape. În plus, Dinamo are o serie de nouă meciuri consecutive fără înfrângere.

Rapid a trecut de FC Argeș cu 3-1, într-un meci disputat vineri în Giulești. Cu această victorie, Rapid a ajuns la 21 de puncte, bifând al șaselea succes al sezonului și al treilea consecutiv.

Universitatea Craiova a reușit scorul etapei, 5-0 cu FCSB. Craiova a ajuns la 20 de puncte și ocupă locul al treilea, cu șase victorii în zece partide.

Campionatul se va întrerupe pentru perioada echipelor naționale, următoarea etapă fiind programată între 9 și 12 octombrie.

Toate rezultatele etapei a 10-a:

UTA Arad – Sepsi OSK 1-0

Rapid București – FC Argeș 3-1

CFR Cluj – FC Botoșani 3-1

Universitatea Craiova – FCSB 5-0

FC Voluntari – Universitatea Cluj 0-2

Dinamo București – Farul Constanța 4-0

Oțelul Galați – Corvinul Hunedoara 2-3

Petrolul Ploiești – Csikszereda 2-0

Clasamentul după etapa a 10-a:

1. Dinamo București – 23 puncte, golaveraj 23-7

2. Rapid București – 21 p, 14-6

3. Universitatea Craiova – 20 p, 24-9

4. Petrolul Ploiești – 19 p, 13-12

5. Universitatea Cluj – 15 p, 14-13

6. Farul Constanța – 14 p, 14-14

7. Corvinul Hunedoara – 13 p, 11-9

8. CFR Cluj – 13 p, 15-14

9. Sepsi OSK – 13 p, 7-10

10. UTA Arad – 12 p, 14-15

11. FCSB – 12 p, 13-17

12. FC Botoșani – 11 p, 14-12

13. FC Argeș – 11 p, 6-10

14. Oțelul Galați – 10 p, 11-15

15. FC Voluntari – 8 p, 9-22

16. Csikszereda – 1 p, 6-23