Petrolul învinge Csikszereda în etapa 10 din Superliga. A șasea victorie a sezonului pentru ploieșteni

Petrolul s-a impus cu scorul de 2-0. Ambele goluri ale gazdelor au fost marcate în repriza secundă. Rodrigo Martins a deschis scorul imediat după reluarea jocului, în minutul 46, după ce a profitat de o nesincronizare în defensiva oaspeților și de o pasă decisivă a lui Leo Teixeira.

Petrolul și-a majorat avantajul în minutul 69, când fundașul Paul Papp a înscris cu o lovitură de cap, în urma unei lovituri libere executate de Bran Flores.

Csikszereda a avut un gol anulat în prima repriză. Gabriel Lima marcase în minutul 20, însă arbitrul Sorin Vădana a invalidat reușita după consultarea sistemului VAR, considerând că la fază a existat un fault asupra lui Alexandru Hanca.

Petrolul a controlat în mare parte partida, având posesie superioară și mai multe ocazii de gol, în timp ce portarul Lukas Zima a intervenit sigur la puținele șuturi periculoase ale oaspeților.

În urma acestui succes, Petrolul își consolidează poziția a patra din clasament. Ploieștenii sunt la un punct în urma Universității Craiova, care ocupă locul al treilea, și la patru lungimi de lider, Dinamo.

Csikszereda rămâne pe ultimul loc în clasamentul Superligii, fără victorie după primele zece etape.