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U-BT Cluj-Napoca a stabilit un nou record de abonamente. Câți suporteri vor fi în tribune

U-BT Cluj-Napoca a stabilit un nou record de abonamente pentru un sezon, 4.021 de suporteri urmând să aibă abonament la meciurile echipei în stagiunea 2026/2027.
U-BT Cluj-Napoca a stabilit un nou record de abonamente. Câți suporteri vor fi în tribune
Foto: Facebook/U-BT Cluj-Napoca
Cosmin Pirv
21 sept. 2026, 17:41, Sport
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U-BT Cluj-Napoca a anunțat luni că a ajuns la 4.021 de abonați, depășind astfel recordul precedent.

„Uneori, diferența o face o secundă. Uneori, un punct. Uneori, 4 suporteri în plus în tribune. Suntem 4021 de abonați în sezonul 2026/2027. Un nou record pentru cea mai frumoasă poveste a Clujului”, a transmis U-BT.

În sezonul 2025/2026, clubul clujean stabilise precedentul record, cu 4.017 abonamente.

Astfel, U-BT își depășește pentru al doilea sezon consecutiv propriul record de abonamente, diferența fiind de patru abonamente.

Cei 4.021 de abonați vor avea acces la meciurile de pe teren propriu ale echipei în sezonul 2026/2027, în condițiile stabilite de club pentru abonamentele din această stagiune.

U-BT Cluj Napoca va debuta chiar în această săptămână în competițiile oficiale.

Duminică, 27 septembrie, de la ora 13.00, clujenii joacă în deplasare la Mega Superbet în ABA League. Trei zile mai târziu, clujenii vor debuta și în EuroCup, într-o deplasare la Maxima Roma.

Primul meci în BT Arena este programat în 7 octombrie. Campioana României va primi atunci, în Eurocup, vizita formației Umana Veneția.

În acest sezon, U-BT va întâlni în competițiile europene mai multe formații importante, printre care London Lions și Turk Telekom în EuroCup, respectiv Dubai Basketball și Partizan Belgrad în ABA League.

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