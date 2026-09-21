Anunțul momentului. Ce se întâmplă cu banca tehnică a Spaniei

Luis de la Fuente, antrenorul care a dus Spania la titlul mondial din 2026, rămâne la națională până în 2032.

Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF) s-a reunit la Ciudad del Fútbol din Las Rozas. Consiliul de Administrație a aprobat în unanimitate prelungirea contractului cu selecționerul.

Președintele federației, Rafael Louzán, anunțase în zilele trecute că vrea să adapteze contractul și din punct de vedere financiar. De la Fuente este legat de federație de 14 ani, conform tuttomercatoweb.com.

Louzán a explicat că federația caută un proiect de stabilitate și încredere. Alegerea se bazează pe încrederea în selecționer și în proiectul sportiv pe care îl conduce. Proiectul vizează un ciclu de mai mulți ani, cu competiții și turnee importante.

Președintele l-a numit „cel mai titrat antrenor din istoria Naționalei”. După 14 ani alături de federație, a adăugat el, De la Fuente merită un viitor lung la RFEF.

Ciclul câștigător al Spaniei

De la Fuente l-a înlocuit pe Luis Enrique în decembrie 2022. Sub conducerea lui, Spania a câștigat Nations League în 2023 și Campionatul European în 2024.

În 2025, a pierdut următoarea ediție a Nations League doar la loviturile de departajare, în fața Portugaliei. Momentul de vârf a venit în 2026, când echipa a cucerit titlul mondial.

Spania a obținut trofeul în cadrul unei serii record de 38 de meciuri fără înfrângere. Federația a decis să prelungească acest parcurs până în 2032.