Iadul de pe stadionul din Nashville. Declarațiile șocante ale fotbaliștilor după meci

Eagles s-au impus cu 24-20 la Tennessee Titans, într-un meci de fotbal american disputat pe un gazon artificial încins la 69,4 °C.

Potrivit Ouest-France, partida din etapa a doua a sezonului NFL a avut loc duminică, la Nashville. Philadelphia Eagles, campioana din 2024, s-au deplasat pe stadionul Nissan al echipei Tennessee Titans.

Orașul se afla sub alertă de caniculă. Partida s-a jucat la prânz, ora locală, iar temperatura exterioară era de 35 °C. Jucătorii au fost îngrijorați mai ales de temperatura gazonului artificial.

Postul de televiziune Fox, care a transmis meciul, a precizat că termometrul indica 69,4 °C la sol. Antrenorul Eagles, Nick Sirianni, vorbește despre o căldură infernală, în care toată lumea a suferit cumplit. El a spus că a trebuit să fie pus sub perfuzie.

Pantofii s-au topit

Cam Jurgens, jucătorul Eagles, a fost nevoit să își schimbe pantofii, deoarece se topeau. El a spus că a fost primul meci al echipei pe gazon sintetic în acest an.

Jurgens a explicat că totul e altfel când soarele bate peste suprafață. Potrivit lui, terenul degajă o căldură incredibilă. Picioarele îi ardeau, a mai spus el, iar durerea nu a trecut nici acum.

Imaginile Fox i-au arătat pe jucători stropindu-și pantofii în timpul meciului. În ciuda condițiilor, Eagles au plecat de la Nashville cu victoria.