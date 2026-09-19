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Universitatea Craiova o învinge categoric pe FCSB, scor 5-0 pe „Ion Oblemenco”

Universitatea Craiova a învins FCSB cu 5-0, sâmbătă seară, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în etapa a 10-a a Superligii.
Universitatea Craiova o învinge categoric pe FCSB, scor 5-0 pe „Ion Oblemenco”
Sursa foto: Remus Badea/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
19 sept. 2026, 22:39, Sport
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Craiova a deschis scorul în minutul 29. Nicușor Bancu a executat rapid o aruncare de la margine, mingea a ajuns la Al Hamlawi, iar atacantul l-a învins pe Ștefan Târnovanu cu un șut la colțul scurt.

Al Hamlawi a făcut 2-0 în minutul 45+3, după o pasă primită de la Etim, cu un șut plasat.

Oltenii au continuat să domine și după pauză. În minutul 57, Bancu a centrat pentru Alexandru Cicâldău, care a finalizat și a dus scorul la 3-0.

Simon Elisor, intrat pe teren în repriza a doua, a marcat pentru 4-0 în minutul 69, după o acțiune a lui Ștefan Baiaram.

Același Elisor a stabilit scorul final în minutul 87. Luca Băsceanu i-a trimis mingea în careu, iar atacantul a finalizat simplu pentru 5-0.

În urma victoriei, Universitatea Craiova a ajuns la 20 de puncte și a urcat pe locul al doilea, în timp ce FCSB a rămas cu 12 puncte și ocupă poziția a 10-a.

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