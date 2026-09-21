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FIA aprobă reducerea distanței curselor de Formula 1 începând din 2027. Noi reguli privind cursele întrerupte de ploaie

Comisia de Formula 1 a aprobat luni, la Londra, o serie de modificări ale regulamentelor pentru sezonul 2027, printre care reducerea distanței totale a curselor, în contextul noilor prevederi privind unitățile de putere și fluxul de combustibil.
FIA aprobă reducerea distanței curselor de Formula 1 începând din 2027. Noi reguli privind cursele întrerupte de ploaie
McLaren's British driver Lando Norris competes during the qualifying session of the 2025 Formula One U.S. Grand Prix at Las Vegas Circuit, in Las Vegas, NV, USA on November 22, 2025. (Photo by Wu Xiaoling/Xinhua/ABACAPRESS.COM)
Petre Apostol
22 sept. 2026, 00:33, Sport
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Decizia, adoptată în cadrul celei de-a treia reuniuni a Comisiei de Formula 1 din 2026, echivalează cu o reducere de două sau trei tururi, în funcție de lungimea circuitului, de la 305 la 290 de kilometri.

Au fost stabilite și noi reguli pentru cursele întrerupte de ploaie sau de alte incidente. Federația Internațională de Automobilism (FIA) va introduce o limită fixă pentru ora la care trebuie să se încheie activitatea pe pistă, renunțând la actuala limită de trei ore calculată de la start până la final, inclusiv întreruperile.

Limita de două ore de cursă efectivă va fi păstrată. FIA a precizat că modificările urmăresc să ofere spectatorilor șanse mai mari de a vedea o cursă cât mai completă în cazul în care aceasta este afectată de condițiile meteo sau de alte întreruperi.

Regulamentul va permite, de asemenea, o flexibilitate mai mare pentru prelungirea sesiunilor de antrenamente libere atunci când acestea sunt întrerupte.

O altă modificare importantă pentru 2027 este eliminarea omologării obligatorii a cutiilor de viteze. Decizia a fost luată în urma consultării grupului de lucru al constructorilor și la recomandarea Comitetului Consultativ Sportiv al Formulei 1, măsura urmând să ofere furnizorilor mai multă libertate pentru dezvoltare.

Comisia a aprobat totodată modificări minore ale regulamentelor sportive și financiare pentru sezonul 2026, precum și alte ajustări ale regulamentului tehnic pentru 2027.

Toate modificările urmează să fie supuse aprobării Consiliului Mondial al Sporturilor cu Motor al FIA.

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