Gabriela Ruse, debut fără emoții la Seul. Românca s-a calificat în turul doi după doar 69 de minute

Gabriela Ruse a început cu dreptul turneul WTA 250 de la Seul. Românca, locul 66 WTA, s-a calificat marți în turul al doilea după ce a învins-o pe nemțoaica Eva Lys, scor 6-1, 6-2. Meciul a durat doar 69 de minute, potrivit G4Media.

Jucătoarea română a controlat partida de la început și nu i-a lăsat prea multe șanse adversarei sale. Eva Lys ocupă în prezent locul 100 WTA, însă a avut un clasament mult mai bun în carieră, locul 39 mondial.

Pentru Gabriela Ruse urmează un meci în turul al doilea cu învingătoarea partidei dintre Alevtina Ibragimova, locul 166 WTA și venită din calificări, și Yeonwoo Ku, locul 185 WTA, beneficiară a unui wild card.

Prin calificarea în turul al doilea, Gabriela Ruse și-a asigurat un cec de 4.285 de dolari și 30 de puncte în clasamentul WTA.

Turneul de la Seul face parte din categoria WTA 250 și are premii totale de 283.347 de dolari. Competiția se desfășoară pe hard, în aer liber, la Olympic Park Tennis Center.

Campioana en-titre este Iga Swiatek, care a câștigat trofeul la ediția din 2025.

Gabriela Ruse participă la Seul și în proba de dublu. Românca și australianca Maya Joint s-au calificat în sferturile de finală după victoria cu 6-1, 7-6 (7/2) în fața cuplului maghiar Anna Bondar/Fanny Stollar.