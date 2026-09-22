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Ce cred cu adevărat europenii despre fermieri și mâncarea pe care o pun pe masă

Agricultura și zonele rurale sunt considerate importante pentru viitorul Europei de 95% dintre cetățeni, potrivit unui sondaj Eurobarometru. Totodată, 93% dintre europeni consideră esențială asigurarea unei aprovizionări stabile cu alimente pentru UE.
Ce cred cu adevărat europenii despre fermieri și mâncarea pe care o pun pe masă
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
22 sept. 2026, 15:32, Știri externe
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Sprijin pentru politica agricolă comună

Potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru, o proporție ridicată a europenilor consideră că politica agricolă comună (PAC) a Uniunii Europene își îndeplinește prioritățile.

Rezultatele arată, de asemenea, că europenii acordă o importanță deosebită calității și originii alimentelor atunci când fac cumpărături.

Comisia lansează o campanie privind „alimentele europene”

Pe baza acestor rezultate, Comisia Europeană va lansa o nouă campanie privind „alimentele europene”, anunțată de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, în discursul privind starea Uniunii de anul trecut.

Comisarul european pentru agricultură și sectorul alimentar, Christophe Hansen, a declarat că rezultatele sondajului arată un sprijin puternic pentru agricultura europeană și pentru fermieri.

„Este încurajator să vedem un sprijin public atât de puternic pentru agricultura europeană și pentru fermierii noștri. Aceste rezultate arată că suntem aliniați cu cetățenii noștri în ceea ce privește prioritățile care contează cel mai mult: asigurarea unor alimente sigure și de înaltă calitate, sprijinirea fermierilor și consolidarea zonelor rurale, protejând în același timp mediul înconjurător”, a spus Hansen.

Comisarul european a subliniat că politica agricolă comună este esențială pentru atingerea acestor obiective și pentru sprijinirea fermierilor astfel încât aceștia să poată răspunde așteptărilor cetățenilor europeni.

Acesta este al zecelea sondaj Eurobarometru privind „Europenii, agricultura și PAC”. Sondajul oferă o imagine de ansamblu asupra atitudinilor europenilor față de fermieri și politica agricolă europeană.

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