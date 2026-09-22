Siegfried Mureșan începe prezentarea programului de guvernare în Parlament. Primele discuții, cu PNL, USR și UDMR

Siegfried Mureșan începe prezentarea programului de guvernare în Parlament

Premierul desemnat Siegfried Mureșan începe marți prezentarea programului de guvernare în Parlament, primele întâlniri fiind programate cu grupurile parlamentare ale PNL, USR și UDMR, partidele care au susținut de la început nominalizarea sa pentru funcția de prim-ministru.

„Începând de astăzi, prezint programul de guvernare în Parlamentul României. Încep cu grupurile parlamentare ale partidelor care au susținut încă de la început nominalizarea mea pentru funcția de prim-ministru:

Astăzi, ora 16:00 – Partidul Național Liberal;

Astăzi, ora 17:00 – Uniunea Salvați România;

Mâine, ora 8:30 – Uniunea Democrată Maghiară din România.

Vom discuta prioritățile programului de guvernare, precum și calendarul și procedura parlamentară pentru depunerea programului și a listei miniștrilor, audierea miniștrilor propuși și votul final din Parlamentul României”, a transmis Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook.

Prima întâlnire are loc marți, la ora 16:00, cu parlamentarii PNL. O oră mai târziu, premierul desemnat urmează să discute cu parlamentarii USR. Miercuri dimineață, la ora 08:30, este programată întâlnirea cu reprezentanții UDMR.

Mircea Abrudean, despre Guvernul Mureșan: „Acest demers trebuie dus până la capăt. Votul din Parlament va arăta dacă există majoritate”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, spune că PNL susține ca demersul pentru formarea Guvernului condus de Siegfried Mureșan să meargă până la votul din Parlament, în ciuda declarațiilor lui Kelemen Hunor, care a spus că Mureșan ar putea să își depună mandatul dacă nu există o majoritate.

Întrebat marți, în Parlament, despre programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan, Mircea Abrudean a spus că acesta urmează să fie discutat cu parlamentarii liberali. Declarația a fost surprinsă de reporterul MEDIAFAX.

„Cred ca astăzi îl vom discuta, împreună cu grupul de parlamentari”, a declarat președintele Senatului.

Întrebat ce șanse sunt ca Guvernul Mureșan să treacă de Parlament după poziția lui Kelemen Hunor, Abrudean a spus că PNL consideră că procedura trebuie dusă până la capăt.

„E declarația domnului președinte Kelemen Hunor, din perspectiva noastră a Partidului Național Liberal, considerăm că acest demers trebuie dus până la cap, adică în Parlament și se va finaliza prin vot. (Legat de obținerea majorității) Se va știi la momentul votului, pentru că întotdeauna declarațiile politice sunt una și votul este altă”, a spus Mircea Abrudean.

„Și am mai văzut acest lucru în ultima perioadă. Noi considerăm că trebuie să ducem până la capăt demersul pentru că luăm în serios această nominalizate din partea președintelui, care trebuie să se încheie cu un vot în Parlament”, a declarat Abrudean.

Știrea inițială

Premierul desemnat Siegfried Mureșan ajunge marți, la ora 16:00, în Parlament, unde se întâlnește cu senatorii și deputații liberali, potrivit surselor MEDIAFAX.

Acesta urmează să le prezinte celor din PNL principalele direcții ale programului de guvernare, înainte de negocierile pentru obținerea voturilor necesare învestirii Cabinetului.

Premierul desemnat a anunțat că vrea să discute și cu social-democrații, deși PSD a decis să nu voteze Guvernul Mureșan. Social-democrații au transmis că își pot schimba poziția doar dacă cele 10 propuneri adoptate de partid la Sinaia sunt incluse în programul de guvernare.

Liderul PSD Sorin Grindeanu i-a cerut, de altfel, lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul dacă nu poate forma o majoritate. Acesta a spus că partidul nu va susține noul Guvern, fiind nevoie de o altă soluție pentru ieșirea din criză.

Pe lângă toate acestea, președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a transmis premierului desemnat că ar trebui să ia în calcul retragerea mandatului dacă nu reușește să strângă cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului.

„Dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, şi asta vom afla probabil mult mai târziu, după ce va exista şi programul de guvernare, atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând noi – dacă continuăm discuţiile şi venim să ne prăbuşim într-o gălăgie infernală în Parlament, cu 160-170 de voturi, sau spunem că e mai bine într-un astfel de situaţie să nu prelungim conflictul, să nu adâncim prăpastia şi sugerăm, atâta putem să facem, să depună mandatul domnului Mureşan.”, a declarat Kelemen Hunor, luni, 21 septembrie.

Dar premierul desemnat nu a anunțat că își va depune mandatul. El a spus că dorește să meargă mai departe cu procedura și să prezinte Parlamentului programul de guvernare și lista Cabinetului.

Siegfried Mureșan le-a cerut partidelor care au făcut parte din fosta coaliție să dea dovadă de responsabilitate și să ajute la depășirea crizei politice. În aceste zile, el încearcă să obțină sprijin parlamentar, în condițiile în care PNL, USR și UDMR nu au singure numărul necesar de voturi.

Guvernul are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit. Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pe 17 septembrie și are la dispoziție 10 zile pentru a forma Cabinetul și a cere votul de încredere al Parlamentului.