Siegfried Mureșan exclude depunerea mandatului: Noi vom fi la guvernare, nu PSD

„Noi vom fi la guvernare, nu PSD. Cu Sorin Grindeanu vom discuta cu drag imediat după prezentarea programului”, a declarat Siegfried Mureșan la ieșirea de la ședința parlamentarilor PNL.

Marți, Siegfried Mureșan a început ședințele cu grupurile parlamentare pentru a-și prezenta planul de guvernare.

Mureșan a stabilit consultări succesive cu partidele care au sprijinit desemnarea sa încă din primul moment, începând marți după-amiază cu grupurile PNL și USR, urmând ca miercuri dimineață să se întâlnească cu reprezentanții UDMR.

Încă de luni, președintele PSD, Sorin Grindeanu a anunțat că formațiunea nu va vota Guvernul Siegfried Mureșan, acuzând continuarea politicilor lui Ilie Bolojan. De asemenea, liderul social-democrat i-a cerut lui Mureșan să își depună mandatul în condițiile în care acesta nu ar vrea să facă majoritate cu PSD sau să ia voturi de la AUR.

Pe lângă toate acestea, președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a transmis premierului desemnat că ar trebui să ia în calcul retragerea mandatului dacă nu reușește să strângă cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului.

Guvernul are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit. Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pe 17 septembrie și are la dispoziție 10 zile, de luni, când a fost publicat decretul de numire în Monitorul Oficial, pentru a forma Cabinetul și a cere votul de încredere al Parlamentului.