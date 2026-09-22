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New York are de marți „Queen Marie of Romania Corner”. Intersecția dedicată Reginei Maria, inaugurată la 100 de ani de la vizita sa în SUA

O intersecție din centrul New York-ului a fost dedicată oficial Reginei Maria a României, la 100 de ani de la vizita istorică a suveranei în Statele Unite. Ceremonia de inaugurare a plăcii „The Queen Marie of Romania Corner” a avut loc în marja Adunării Generale a ONU.
New York are de marți „Queen Marie of Romania Corner”. Intersecția dedicată Reginei Maria, inaugurată la 100 de ani de la vizita sa în SUA
Foto: Facebook/Oana Țoiu
Cosmin Pirv
22 sept. 2026, 17:00, Politic
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Președintele României, Nicușor Dan, a participat la inaugurarea plăcii comemorative dedicate Reginei Maria, alături de ministrul de Externe, Oana Țoiu, membri ai corpului diplomatic, oficiali americani și reprezentanți ai comunității românești.

Intersecția dedicată Reginei Maria se află la East 38th Street și Third Avenue, în Manhattan.

Marcarea centenarului readuce în atenție vizita Reginei Maria în Statele Unite, în 1926.

Suverana a ajuns la New York pe 18 octombrie și a fost întâmpinată de autoritățile orașului și de o mulțime impresionantă de oameni. Primarul New York-ului de la acea vreme, James J. Walker, i-a oferit cheia orașului.

Regina Maria a efectuat atunci un amplu turneu în Statele Unite, unde s-a întâlnit cu reprezentanți ai administrației, oameni de afaceri, industriași și finanțiști. Vizita a avut și o miză diplomatică și economică, într-o perioadă în care România se afla în proces de reconstrucție după Primul Război Mondial.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a spus că vizita reginei a contribuit la consolidarea imaginii României în Statele Unite și a descris-o drept un exemplu de „soft power”, bazat pe prestigiu, viziune și empatie.

„Queen Marie of Romania Corner” marchează astfel una dintre cele mai cunoscute vizite externe ale Reginei Maria și legătura istorică dintre România și Statele Unite.

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