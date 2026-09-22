Reguli globale pentru protejarea copiilor în mediul digital. Mesajul transmis de Mirabela Grădinaru la ONU

Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a participat, la invitația Primei Doamne a Turciei, Emine Erdoğan, la o reuniune internațională consacrată protejării copiilor în mediul digital.

Evenimentul, organizat sub patronajul Primei Doamne a Turciei, împreună cu UNICEF și Biroul Reprezentantului Special al Secretarului General al ONU pentru violența împotriva copiilor, a continuat dialogul internațional pe această temă început anterior la Ankara.

Reuniunea desfășurată la sediul ONU a adus împreună soții și partenere ale unor șefi de stat și de guvern, precum și reprezentanți ai organizațiilor internaționale, tema centrală fiind construirea unor sisteme digitale mai sigure pentru copii și dezvoltarea unor standarde internaționale de protecție.

România susține reguli care să depășească granițele statelor

În intervenția sa, Mirabela Grădinaru a pledat pentru existența unui set de reguli de bază aplicabile dincolo de frontiere, argumentând că minorii ar trebui să beneficieze de protecție indiferent de statul în care se află și de serviciile digitale pe care le utilizează.

Responsabilitatea nu ar trebui să revină exclusiv părinților, potrivit mesajului transmis la New York. Statele, companiile de tehnologie, sistemele de educație și familiile ar trebui să participe la construirea unui mediu online în care interesul și siguranța copilului să ocupe un loc central.

„Copiii noștri trăiesc deja într-o lume digitală fără granițe. Iar protecția lor trebuie să poată trece aceste granițe împreună cu ei”, a afirmat Mirabela Grădinaru, potrivit mesajului transmis de Administrația Prezidențială.

Aceeași protecție online ca în lumea reală

Poziția prezentată de reprezentanta României pornește de la ideea că standardele de protecție aplicate copiilor în viața de zi cu zi ar trebui transpuse și în spațiul digital.

Internetul și noile tehnologii au devenit componente obișnuite ale vieții minorilor, fiind folosite pentru educație, comunicare, divertisment și acces la informații. În același timp, această prezență tot mai amplă a tehnologiei presupune noi responsabilități pentru adulți și instituții.

Mesajul transmis la ONU vine în contextul unei agende mai ample dedicate relației dintre copii și tehnologie. Cu o zi înainte, Mirabela Grădinaru participase tot la New York la discuții privind siguranța copiilor în contextul evoluției tehnologiei și inteligenței artificiale.

Ideea centrală susținută de partea română este că dezvoltarea tehnologică nu ar trebui să devanseze capacitatea societății de a-i proteja pe minori, iar caracterul global al platformelor digitale necesită soluții și standarde care să depășească limitele legislațiilor naționale.