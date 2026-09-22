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FOTO | De la lacrimi și „Călin nevinovat, dosar fabricat” la scandări de „Libertate”. Cum l-au așteptat susținătorii pe Călin Georgescu la Tribunal

Peste o sută de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat marți în fața Tribunalului București, unde fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost adus pentru judecarea propunerii DIICOT de arestare preventivă. După mai multe ore de așteptare, în care oamenii au scandat, au fluturat steaguri și au afișat bannere, Georgescu a ieșit liber din instanță, după ce magistrații au decis plasarea sa sub control judiciar.
FOTO | De la lacrimi și „Călin nevinovat, dosar fabricat” la scandări de „Libertate”. Cum l-au așteptat susținătorii pe Călin Georgescu la Tribunal
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Foto: Mihai Pop - Mediafax
Luiza Moldovan
22 sept. 2026, 16:37, Social
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Înainte de anunțarea hotărârii, mai mulți dintre cei veniți să îl susțină au fost surprinși plângând pe treptele Tribunalului București.

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Mulțimea a scandat în repetate rânduri „Călin nevinovat, dosar fabricat”, „Călin Georgescu este președinte”, „Căline, Căline, poporul e cu tine” și „Și noi suntem Georgescu”. Cu puțin timp înainte de pronunțarea instanței, susținătorii au început să strige și „Eliberați-l!”.

În fața Tribunalului au fost fluturate steaguri tricolore și au fost afișate mai multe pancarte și bannere. Printre acestea s-a numărat și un banner de mari dimensiuni pe care Călin Georgescu era reprezentat călare pe un cal alb.

Alături era scris mesajul: „Nu vă mai alegeți conducători care nu-și iubesc țara”.

Susținătorii au filmat cu telefoanele momentele din fața Tribunalului și au continuat să scandeze în timp ce așteptau hotărârea judecătorului.

Una dintre scandările repetate cel mai des a fost „Călin nevinovat, dosar fabricat”. La un moment dat, din mulțime s-a auzit și „Călin Georgescu nevinovat”, după care susținătorii au revenit la formula scandată ritmic.

După pronunțarea deciziei, atmosfera s-a schimbat. Călin Georgescu a ieșit liber din Tribunalul București, după ce instanța a respins cererea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile și a decis plasarea sa sub control judiciar.

La ieșirea din clădire, fostul candidat la Președinție a fost întâmpinat de susținători cu aplauze și noi scandări. Din mulțime s-au auzit „Libertate”, „Nu cedăm”, „Vă iubim”, „Turul 2 înapoi” și „Vrem anticipate”.

„Lumea e mică, Dumnezeu e mare”, le-a spus Georgescu celor aflați în fața Tribunalului.

Susținătorii au scandat și „Presă mincinoasă”. Georgescu și-a ridicat mâinile în aer înainte de a se îndrepta spre mașină.

Fostul candidat a declarat că se consideră nevinovat și a susținut că dosarele în care este cercetat ar avea caracter politic.

„Sunt nevinovat, sunt dosare politice. Faptele sunt lucruri încăpățânate. Indiferent de dorințele unora, respectiv acestui sistem neomarxist și neofanariot, ele nu pot schimba adevărul”, a declarat Călin Georgescu.

El a continuat: „Șahul se joacă până cade regele. Lumea este mică și Dumnezeu este mare. Așa că eu transmit: Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru tot”.

Procurorii DIICOT au contestat decizia Tribunalului București încă din sala de judecată. Contestația urmează să fie analizată de Curtea de Apel București.

Până la soluționarea acesteia, Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. El va trebui să respecte obligațiile stabilite de instanță și să se prezinte periodic la poliție, potrivit condițiilor care îi vor fi comunicate.

Călin Georgescu fusese reținut pentru 24 de ore și și-a petrecut noaptea în arest. Marți a fost adus la Tribunalul București pentru judecarea propunerii DIICOT de arestare preventivă.

Pe tot parcursul zilei, susținătorii au rămas în fața instanței, iar momentul ieșirii lui Georgescu a fost însoțit de scandări, aplauze și filmări realizate cu telefoanele mobile.

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