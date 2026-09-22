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Când se va întâlni Siegfried Mureșan cu Sorin Grindeanu? Mureșan: Știu că e nerăbdător

Siegfried Mureșan spune că urmează să aibă în zilele următoare o întâlnire cu Sorin Grindeanu, în contextul discuțiilor privind programul de guvernare. Mureșan afirmă că a avut deja întâlniri cu grupurile parlamentare ale PNL și USR.
Când se va întâlni Siegfried Mureșan cu Sorin Grindeanu? Mureșan: Știu că e nerăbdător
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
22 sept. 2026, 18:44, Politic
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„Am avut astăzi întâlnirile cu grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal și ale USR. Mâine dimineață (miercuri – n.r.) ne întâlnim cu grupul parlamentar al UDMR. După cum am spus de la început, ne întâlnim întâi cu cele trei partide care susțin în mod oficial desemnarea mea”, a declarat Mureșan.

Întrebat când se va întâlni cu Sorin Grindeanu, acesta a spus că își dorește ca discuția să aibă loc în următoarele zile.

„Știu că domnul Grindeanu este nerăbdător. Și eu aștept să avem un dialog cu domnia sa, să discutăm pe programul de guvernare în cursul acestor zile. Poate chiar mâine”, a afirmat Mureșan.

În ceea ce privește susținerea UDMR, Mureșan a spus că discuțiile cu reprezentanții formațiunii au fost „foarte bune”, afirmație făcută după ce a fost întrebat dacă mai e sigur de susținerea Uniunii.

„Discuțiile cu UDMR-ul au fost foarte bune și le mulțumesc”, a declarat Mureșan.

 

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