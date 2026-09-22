Mureșan, avertisment pentru UE: Reducerea bugetului nu rezolvă noile provocări. „Agricultura și coeziunea rămân priorități”

Discuțiile privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034 au continuat marți, la reuniunea miniștrilor europeni care pregătesc negocierile pentru viitoarea finanțare a UE. Parlamentul European, care va trebui să își dea acordul asupra bugetului, îi are ca principali negociatori pe Siegfried Mureșan și pe eurodeputata portugheză Carla Tavares.

Deși se află în România pentru negocierile privind formarea viitorului Guvern, Mureșan și-a continuat marți activitatea în calitate de negociator al Parlamentului European pentru bugetul UE.

În mesajul transmis după reuniunea miniștrilor europeni, europarlamentarul a susținut că securitatea, apărarea și competitivitatea vor necesita finanțare indiferent de dimensiunea viitorului buget european. În cazul unor alocări mai mici la nivelul UE, fiecare țară ar trebui să suporte separat aceste cheltuieli, probabil la un cost mai ridicat.

Mureșan a atras atenția asupra diferenței dintre evoluția bugetelor naționale și cea a bugetului european. Bugetele statelor membre au crescut cu 68% în ultimii ani, în timp ce bugetul UE a rămas în linii mari stabil ca pondere în venitul național brut al Uniunii.

„Ar trebui să învățăm din trecut: slăbirea capacității comune a UE nu face Europa mai puternică și mai suverană. Avem nevoie de un buget ambițios și de noi resurse proprii”, a declarat europarlamentarul român.

Miza negocierilor: fondurile pentru agricultură și coeziune

Miza negocierilor nu este doar dimensiunea viitorului buget european, ci și modul în care vor fi împărțiți banii. Propunerea Comisiei Europene pentru perioada 2028–2034 schimbă actualul sistem și reunește fondurile pentru agricultură și dezvoltarea regiunilor mai puțin prospere cu finanțările destinate altor domenii, în cadrul unor planuri naționale și regionale mai largi.

Parlamentul European cere, în schimb, ca agricultura și politica de coeziune, prin care sunt finanțate investițiile menite să reducă diferențele de dezvoltare dintre regiunile UE, să beneficieze în continuare de sume suficiente și clar rezervate.

Parlamentul cere un buget cu circa 10% peste propunerea Comisiei, tocmai pentru a finanța apărarea și competitivitatea fără a diminua agricultura și coeziunea.

„În calitate de Parlament European, vom continua să apărăm un buget care alocă resurse suficiente priorităților noastre tradiționale, agricultura și politica de coeziune, precum și noilor priorități, securitatea și apărarea”, a declarat Mureșan.

Parlamentul European cere și noi surse de venit

„Europa are nevoie de un buget suficient de puternic pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor, crizelor, provocărilor globale și geopolitice, dezastrelor naturale, pentru a-i sprijini pe cei aflați în dificultate și pentru a asigura finanțare predictibilă studenților, fermierilor, cercetătorilor, regiunilor și comunităților”, a declarat Carla Tavares, co-raportor al Parlamentului European pentru viitorul buget.

Ea a cerut Consiliului UE să accelereze negocierile, astfel încât acordul asupra bugetului european pentru perioada 2028–2034 să poată fi încheiat la timp. De asemenea, pentru finanțarea unui buget capabil să acopere toate aceste nevoi, Tavares consideră necesare și noi surse de venit la nivelul UE, pe care le descrie ca fiind „o parte esențială a soluției”, nu „un element opțional”.