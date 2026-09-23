Siegfried Mureșan: nu sunt premier de sacrificiu, Constituția nu prevede premier de sacrificiu

Siegfried Mureșan a declarat miercuri într-o conferință de presă că este în căutarea unei majorități pentru a forma un guvern stabil pro-european, care să obțină voturile necesare pentru a fi învestit. El a spus că are de ce să se considere un premier de sacrificiu și a argumentat cu faptul că se bucură de susținerea a trei partide, ceea ce nu s-a întâmplat cu ceilalți doi aspiranți la funcția de prim-ministru.

„Nu sunt un premier de sacrificiu, Constituția nu prevede rolul de premier de sacrificiu. Sunt primul premier dintre cei trei candidați desemnați până acum care pornește cu sprijinul explicit a trei partide parlamentare și cu un număr semnificativ de voturi și sunt acum în căutarea unei majorități pentru a da României un guvern stabil pro-european. În ceea ce privește alegerile anticipate, știm că președintele României nu le preferă, știm că gestionarea crizei actuale este un pic mai dificilă decât ar fi fost poate prevenirea crizei politice actuale de către președintele României, dar la un moment dat partidele politice împreună cu președintele României trebuie să dea o soluție”, a declarat premierul desemnat Siegfried Mureșan.