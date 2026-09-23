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Mureșan confirmă trei funcții de vicepremier în viitorul Guvern: Vor veni din partea PNL, USR și UDMR

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a confirmat, miercuri, că viitorul Guvern va avea trei funcții de vicepremier, câte una pentru fiecare dintre partidele care susțin Cabinetul - PNL, USR și UDMR. Mureșan nu a confirmat însă dacă aceste poziții vor fi ocupate chiar de liderii celor trei formațiuni.
Mureșan confirmă trei funcții de vicepremier în viitorul Guvern: Vor veni din partea PNL, USR și UDMR
Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
23 sept. 2026, 12:51, Politic
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„Guvernul va avea trei vicepremieri. Aceștia vor veni din partea celor trei partide care susțin guvernul, Partidul Național Liberal, USR și UDMR”, a declarat Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a fost întrebat dacă este vorba despre liderii celor trei partide, respectiv Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor.

Mureșan nu a confirmat nominal aceste variante și a precizat că discuțiile privind componența Cabinetului vor avea loc după finalizarea programului de guvernare.

„Nu vă confirm acest lucru în momentul de față. În ceea ce privește componența guvernului vă pot spune următorul lucru. Guvernul va avea trei vicepremieri”, a spus premierul desemnat.

Mureșan: Nu vom crește numărul de ministere

Siegfried Mureșan a precizat că structura ministerelor nu va fi extinsă și că intenționează să eficientizeze aparatul guvernamental prin simplificarea unor structuri și reducerea numărului de secretari de stat.

„Vă confirm că nu vom crește numărul de ministere. Vom avea, la nivelul numărului de ministere, aceeași structură pe care o avem în momentul de față și unde putem eficientiza ministerele, inclusiv prin simplificarea structurilor, reducerea numărului de secretari de stat. Vom face acest lucru”, a declarat Mureșan.

Premierul desemnat a insistat că numele viitorilor miniștri nu vor fi stabilite înaintea programului de guvernare.

„De îndată ce avem complet finalizat programul de guvernare, doar atunci vom discuta despre numele de miniștri, fiindcă vreau să avem întotdeauna primul program de guvernare și apoi să vedem care sunt persoanele cele mai capabile și mai bine pregătite să implementeze acest program de guvernare”, a explicat acesta.

Bolojan, Fritz și Kelemen Hunor, variantele vehiculate pentru funcțiile de vicepremier

Potrivit unor surse citate miercuri de presa centrală, în acest moment sunt luați în calcul pentru cele trei funcții liderii PNL, USR și UDMR: Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor.

Varianta este discutată în contextul în care Mureșan încearcă să formeze noul Cabinet cu sprijinul celor trei formațiuni.

În cazul lui Dominic Fritz există însă și o situație juridică relevantă. Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut definitiv, în iunie 2026, raportul ANI prin care a fost constatată existența unui conflict de interese administrativ. Fritz a pierdut atât procesul la Curtea de Apel Timișoara, cât și recursul la ÎCCJ.

Decizia este definitivă. Potrivit informațiilor publice despre hotărâre, sancțiunea are caracter administrativ și are implicații asupra dreptului de a candida, nu echivalează cu o condamnare penală.

În acest context, Mureșan a spus că, până la finalizarea programului de guvernare, nu dorește să anunțe oficial numele persoanelor care vor ocupa funcțiile din viitorul Cabinet.

„Am găsit în aceste zile mulți experți, mulți colegi bine pregătiți în cele trei partide care vor susține acest guvern”, a încheiat premierul desemnat.

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