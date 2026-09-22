Kelemen Hunor, reproș la adresa lui Siegfried Mureșan: A stat toată vara fără să aibă niște discuții

Kelemen Hunor a explicat, la Euronews, că, în opinia sa, programul de guvernare ar fi trebuit pregătit printr-un efort comun al partidelor din coaliție și că elaborarea acestuia este mai complicată atunci când formațiunile implicate au poziții ideologice diferite.

„Știți bine că i-am reproșat lui Mureșan că a stat toată vara fără să aibă niște discuții”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a precizat însă că înțelege explicația oferită de Mureșan, care a invocat activitatea sa din Parlamentul European.

„El a explicat că avea altceva de făcut în Parlamentul European la Bruxelles și eu îi dau dreptate că el acolo are niște dosare destul de grele. Dar într-adevăr, în iulie și august el nu prea era implicat în discuțiile politice”, a spus Kelemen Hunor.

Programul de guvernare nu poate fi făcut de un om

Liderul UDMR a susținut că un program de guvernare nu poate fi elaborat de o singură persoană și că acesta trebuie construit împreună cu partidele care urmează să formeze coaliția.

„El a lucrat și lucrează cu oamenii din partide, de unul singur. N-are cum să facă un om un program”, a afirmat Kelemen Hunor.

În ceea ce privește stadiul programului de guvernare, președintele UDMR a declarat că documentul este aproape finalizat și că urmează să fie transmis Parlamentului, împreună cu lista de miniștri.

„E aproape gata, stați liniștit că va fi un program foarte bun. Înainte de termenul de 10 zile, vineri după-masă, cel târziu spre seară, va fi în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri”, a declarat Kelemen Hunor.

Programul de guvernare acoperă doi ani

El a explicat și că viitorul program de guvernare trebuie construit ținând cont de faptul că actualul ciclu electoral este deja la jumătate și că documentul va acoperi o perioadă de aproximativ doi ani.

„Acest program de guvernare este un program pentru maximum 2 ani de zile. Că suntem la jumătatea ciclului electoral”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a subliniat că măsurile incluse în program trebuie să fie realizabile până în 2028, chiar dacă există proiecte sau idei care, deși ar putea fi considerate importante, nu ar putea fi finalizate în intervalul rămas până la încheierea ciclului electoral.