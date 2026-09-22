Kelemen Hunor, despre scenariul căderii Guvernului Mureșan: „Președintele mai are două zaruri de aruncat”

Kelemen Hunor le-a cerut partidelor să renunțe la escaladarea disputelor politice și să găsească o soluție pentru formarea unui guvern, avertizând că prelungirea blocajului poate afecta funcționarea instituțiilor statului.

„Toți trebuie să ne oprim din retorică, altfel unde vom ajunge? Că Nazare stă cu cheia la SAFE, ok, dar nu avem rectificarea. Fără rectificare, o grămadă de instituții ajung în blocaj, sunt chestiuni cu care nu te joci. Ești supărat, nu ești, trebuie să găsești o soluție”, a declarat Kelemen Hunor, marți, invitat la Euronews România.

Liderul UDMR a amintit că ultima întâlnire la care au participat reprezentanții partidelor a vizat legea salarizării și a avut loc în luna august.

„Mai are două zaruri de aruncat președintele”

Kelemen Hunor a analizat și variantele pe care le-ar avea președintele Nicușor Dan în cazul în care Siegfried Mureșan nu reușește să formeze un guvern care să primească votul Parlamentului.

„Pică acest guvern, președintele merge cu dizolvarea Parlamentului sau cu PSD. Dacă Mureșan nu reușește, mai are o propunere pe masă, cea a PSD. Și soluția a treia, dizolvarea Parlamentului. Mai are două zaruri de aruncat președintele”, a spus liderul UDMR.

O altă posibilitate ar fi reluarea negocierilor pentru formarea unui guvern tehnocrat.

„Se poate lua de la capăt cu guvern tehnocrat. Din declarațiile domnului președinte se înțelege că, dacă pică Guvernul Mureșan, mai sunt și alte variante”, a afirmat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR consideră că, într-un asemenea scenariu, vor exista presiuni pentru organizarea alegerilor anticipate, dar acestea nu ar schimba semnificativ situația politică.

„Există și situația de a merge mai departe spre dizolvarea Parlamentului, pentru că vor fi îndeplinite condițiile. Din partea societății și a AUR va fi o presiune să se îndrepte spre anticipate. Dar după alegerile anticipate nu s-ar schimba mare lucru”.

„Teama de anticipate”, o „teorie falsă”

Președintele UDMR nu crede nici că perspectiva alegerilor anticipate îi va determina automat pe parlamentari să voteze un guvern pentru a evita pierderea mandatelor.

„Am văzut teoria că parlamentarii sunt atât de speriați de alegeri anticipate. Grupurile parlamentare se comportă extrem de predictibil. Este o teorie falsă, grupurile se comportă de fiecare dată rațional”, a declarat Kelemen Hunor.

Mureșan se întâlnește miercuri cu UDMR

Siegfried Mureșan încearcă în aceste zile să strângă cele 233 de voturi necesare în Parlament pentru învestirea Guvernului. PNL, USR și UDMR, formațiunile care îl susțin, au împreună 169 de parlamentari, astfel că premierul desemnat mai are nevoie de sprijin din afara celor trei partide.

Marți, Mureșan s-a întâlnit cu parlamentarii PNL și USR pentru a le prezenta prioritățile programului de guvernare și pentru a discuta calendarul depunerii programului și listei miniștrilor, audierile și votul de învestitură. Miercuri, de la ora 8.30, premierul desemnat urmează să aibă aceeași discuție cu deputații și senatorii UDMR.

PSD a decis, la nivelul Biroului Permanent Național, să nu susțină Guvernul Mureșan, hotărârea urmând să fie analizată de Consiliul Politic Național al partidului. PSD a decis, la nivelul Biroului Permanent Național, să nu susțină Guvernul Mureșan, hotărârea urmând să fie analizată de Consiliul Politic Național al partidului.