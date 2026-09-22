Mureșan, premierul-surpriză. Kelemen Hunor: „PSD-ul a lăsat o portiță deschisă până vineri”

Liderul UDMR a făcut și calculele privind voturile de care ar putea beneficia viitorul Cabinet în Parlament.

Kelemen Hunor: „Pentru mine a fost o surpriză”

Întrebat dacă desemnarea lui Mureșan l-a surprins, în condițiile în care acesta fusese propunerea PNL-USR-UDMR, Kelemen Hunor a răspuns afirmativ.

„Da, pentru mine a fost o surpriză. A fost o surpriză în sensul că nimeni nu mi-a zis. M-a sunat la un moment dat Ilie Bolojan și mi-a zis că acum am vorbit cu Siegfried, m-a sunat și mi-a zis că a vorbit cu președintele și peste câteva minute îl desemnează”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a precizat că nici Bolojan nu ar fi aflat direct de la șeful statului.

„Bolojan, la rândul lui, a aflat de la Siegfried Mureșan. Deci asta a fost, într-adevăr, o desemnare atipică, dar nu scrie în Constituție o procedură exactă cum trebuie să fie desemnarea. Asta nu e despre noi, asta este despre modul cum a fost desemnat domnul Mureșan”, a continuat Kelemen Hunor.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului a explicat public alegerea prin faptul că Mureșan a fost persoana care a beneficiat de cele mai multe voturi din partea formațiunilor participante la consultări.

Kelemen Hunor calculează 171 de voturi din partea PNL, USR și UDMR

În ceea ce privește aritmetica parlamentară, Kelemen Hunor a calculat în interviul de marți că cele trei formațiuni care îl susțin pe Mureșan ar dispune de 171 de voturi, în ipoteza unei mobilizări complete.

„171. 81 PNL, 59 USR, 31 UDMR. Toată lumea este prezentă, nimeni nu e bolnav, nimeni nu e plecat și toată lumea votează pentru a-l susține pe Mureșan”, a declarat liderul UDMR.

Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.

Discuții cu PSD și minoritățile

Kelemen Hunor a indicat PSD, grupul minorităților naționale și parlamentarii neafiliați drept zone din care ar putea veni voturi suplimentare.

„Domnul Mureșan va discuta cu PSD-ul, a și anunțat acest lucru. Nu știu care va fi discuția, nu știu când va fi discuția, fiindcă nu e treaba mea să stau lângă domnul Mureșan la o astfel de discuție. El vine cu programul de guvernare, cu oferta. Va avea această discuție cu colegii din PSD. Va avea o discuție cu grupul minorităților”, a spus președintele UDMR.

Acesta consideră că programul pregătit de cele trei partide ar putea facilita obținerea sprijinului minorităților.

„Nu știu care vor fi acolo discuțiile, dar, cunoscând cât de cât programul de guvernare sau ce s-a conturat până acum, grupul minorităților n-ar avea de ce să nu îl susțină, fiindcă ceea ce am avut în programul trecut la capitolul minorități se va afla și în noul program de guvernare. Dar, sigur, trebuie așteptată decizia lor”, a afirmat Kelemen.

„PSD-ul a lăsat o portiță deschisă până vineri”

PSD a anunțat că Biroul Permanent Național a decis în unanimitate să nu voteze Guvernul Mureșan, însă hotărârea urmează să fie înaintată Consiliului Politic Național, forul competent să ia decizia partidului.

Kelemen Hunor consideră tocmai acest lucru o posibilitate de continuare a dialogului.

„PSD-ul a lăsat o portiță deschisă până vineri, când au Consiliu Politic sau cum se numește forul lor decizional, și eu apreciez chestia asta și de ce am spus să nu prelungim scandalul, să nu adâncim prăpastia. Și dacă pică Guvernul Mureșan, a doua zi trebuie să faci ceva, trebuie să mergi mai departe, trebuie să-ți asumi ceva fiecare dintre noi”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a pledat pentru continuarea discuțiilor între partidele care au făcut parte din coaliție, inclusiv în eventualitatea în care Cabinetul Mureșan nu obține învestitura.

„Deci eu în politică sunt pentru dialog permanent. Sigur, nu e ușor după aceste luni, aceste dispute de foarte multe ori extrem de contondente, dar în politică fără dialog ajungi până la urmă la zid și mai departe ce faci? Și da, eu am menținut un dialog cu foștii noștri colegi din coaliție, cu colegii cu care am rămas în coaliție sau în guvernul interimar și consider că în continuare aceste forțe trebuie să vorbească”, a declarat Kelemen Hunor.