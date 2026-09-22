Kelemen Hunor, despre votul pentru Guvernul Mureșan: „Mergem până la votul final. Va fi scorul sub 233”

Acesta a spus că decizia a fost luată în urma unei discuții purtate luni seară și că argumentele pentru prezentarea programului și a echipei în Parlament au cântărit mai greu decât varianta unei retrageri.

„Va fi scorul sub 233, cu cât vom vedea”

Întrebat despre perspectivele premierului desemnat de a obține majoritatea necesară învestirii, Kelemen Hunor a spus că votul din Parlament va arăta nivelul real de susținere.

„Eu am spus că dacă nu există voturile necesare, sunt cele două posibilități. Mergem până la votul final, după dezbaterile în Parlament și, sigur, vom afla care este scorul. Va fi scorul sub 233, cu cât vom vedea”, a declarat liderul UDMR.

Pragul necesar pentru învestirea unui nou guvern este de 233 de voturi. PSD a decis luni să nu susțină Executivul propus de Siegfried Mureșan, hotărârea Biroului Permanent Național urmând să fie transmisă Consiliului Politic Național al partidului.

Kelemen a legat un eventual eșec al votului de scenariul alegerilor anticipate, în condițiile prevăzute de Constituție.

„Asta înseamnă că și a doua condiție privind căderea unui guvern sau al doilea guvern este îndeplinită și această posibilitate ne duce cu un pas mai aproape de alegerile anticipate sau, eventual, o retragere tactică. Vezi că nu ai voturile necesare și atunci premierul desemnat are libertatea de a decide: merge mai departe sau nu merge mai departe”, a spus Kelemen Hunor.

„S-a luat decizia că, indiferent ce se va întâmpla, va merge până la capăt”

Liderul UDMR a precizat însă că, în cazul lui Siegfried Mureșan, opțiunea retragerii înaintea votului nu mai este cea avută în vedere.

„Nu, nu, nu, nu e de așteptat nimic. Aseară am avut o discuție și s-a luat decizia că, indiferent ce se va întâmpla, va merge până la capăt. Sigur, are argumentele lui”, a declarat Kelemen.

El a explicat că UDMR a discutat marți situația în Consiliul Permanent și a invocat faptul că formațiunile care au susținut nominalizarea lui Mureșan trebuie să își asume și votul parlamentar.

„Noi am avut astăzi o discuție în Consiliul Permanent și am spus că dacă în iunie am fost de acord cu nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, dacă de atunci nu s-a schimbat nimic nici la PNL, nici la USR, nici la noi, atunci trebuie să fim solidari cu colegii noștri și să mergem până la asumarea votului, până la așteptarea votului”, a afirmat președintele UDMR.

Mureșan a declarat, la rândul său, că va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere, în pofida deciziei PSD de a nu susține viitorul Cabinet.

„Dezertezi sau nu? Mergi până la capăt sau nu?”

Kelemen Hunor a explicat că, din perspectiva premierului desemnat și a celor care l-au propus, prezentarea în Parlament are și rolul de a demonstra că există o alternativă de guvernare.

„Din punctul lui de vedere și din punctul de vedere al celor care îl susțin pe domnul Siegfried Mureșan, se pune problema și în felul următor: dezertezi sau nu? Mergi până la capăt sau nu mergi până la capăt? Încerci să arăți Parlamentului și societății că ai o alternativă, ai un program de guvernare, că ești responsabil, ești un om serios. Și, sigur, după care, în urma votului, se va vedea câți susțin o astfel de propunere, o astfel de alternativă”, a declarat liderul UDMR.

Potrivit acestuia, această abordare a avut mai multă greutate în discuțiile dintre partidele care îl susțin pe Mureșan decât varianta renunțării înaintea votului.

„Argumentele pe partea aceasta erau mult mai consistente decât argumentele pe partea de retragere tactică, văzând că nu ai majoritatea necesară pentru învestirea Guvernului”, a spus Kelemen Hunor.