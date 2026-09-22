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Guvern proeuropean sau blocaj? Mureșan, mesaj ferm înaintea votului din Parlament: Vom vedea cine dorește să țină România pe loc

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat marți seara că pregătirile pentru votul asupra Guvernului în Parlament sunt în desfășurare. Acesta spune că votul va arăta ce partide parlamentare susțin un Executiv proeuropean și „cine dorește să țină România pe loc”.
Guvern proeuropean sau blocaj? Mureșan, mesaj ferm înaintea votului din Parlament: Vom vedea cine dorește să țină România pe loc
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
22 sept. 2026, 21:02, Politic
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„Votul asupra Guvernului în plenul Parlamentului ne va da prilejul să arătăm că suntem trei partide serioase, responsabile, pregătite să guverneze România”, a transmis Siegfried Mureșan, pe Facebook.

Premierul desemnat spune că momentul va fi și ocazia de a prezenta românilor viziunea celor trei partide pentru România.

„Prezentăm românilor viziunea noastră: o Românie modernă, reformată și proeuropeană”, a mai transmis Mureșan.

Totodată, premierul desemnat spune că votul va arăta poziția fiecărui partid parlamentar față de noul Guvern.

„Vom vedea cum votează fiecare partid parlamentar. Vom vedea cine susține un guvern proeuropean și cine dorește să țină România pe loc”, a transmis Mureșan.

Mureșan, consultări cu PNL, USR și UDMR

Siegfried Mureșan a început marți consultările cu grupurile parlamentare pentru prezentarea programului de guvernare. Premierul desemnat s-a întâlnit cu parlamentarii PNL și USR, iar miercuri sunt programate discuțiile cu reprezentanții UDMR.

Mureșan a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan pe 17 septembrie și are la dispoziție 10 zile, de luni, când a fost publicat decretul de numire în Monitorul Oficial, pentru a forma Cabinetul și a cere votul de încredere al Parlamentului. Pentru învestire sunt necesare cel puțin 233 de voturi.

PSD a anunțat că nu va susține Guvernul Mureșan, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului desemnat să își depună mandatul dacă nu poate forma o majoritate fără PSD și fără voturi de la AUR. Și liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus că Mureșan ar trebui să ia în calcul retragerea mandatului dacă nu obține numărul necesar de voturi. Mureșan a transmis însă că nu își va depune mandatul și că merge până la votul din Parlament.

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