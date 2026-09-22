România, „poartă” între Europa și Caucaz. Oana Țoiu prezintă la New York planul pentru următorii cinci ani

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a prezentat potențialilor parteneri americani evoluția economiei României din ultimele decenii drept argument pentru capacitatea țării de a trece printr-un nou proces de transformare.

„Avem o poveste spectaculoasă. Din anii ’90, economia noastră a crescut de peste zece ori. PIB-ul nostru a crescut de peste zece ori. Sunt foarte puține țări care reușesc să adauge un zero la creșterea PIB-ului lor într-o singură generație”, a declarat Oana Țoiu în cadrul unei discuții organizate de Atlantic Council.

Ministrul a adăugat că, după aderarea la Uniunea Europeană și accesul la piața unică, PIB-ul României s-a triplat și a susținut că țara are „o experiență puternică a transformării”.

Investiții în infrastructură

Potrivit ministrului, următorul pas este transformarea României într-un punct de legătură între UE și statele din vecinătatea estică.

„Pe baza acestei povești de transformare, sunt încrezătoare că, în următorii cinci ani, ceea ce vom vedea este că rolul României ca hub de conectivitate pentru regiune va deveni și mai important. (…) Dacă vă uitați la planul nostru de investiții, acesta depășește 50 de miliarde”, a afirmat Țoiu.

Ea a menționat finalizarea unor autostrăzi și căi ferate care asigură conexiunile cu Republica Moldova și Ucraina și rolul pe care România și l-a asumat în sprijinirea integrării europene a Balcanilor de Vest.

„Asta ar însemna, literalmente, că România se mută de la marginea Europei, și spun asta în sens geografic, mai aproape de centrul Uniunii Europene, odată cu procesul de extindere”, a spus ministrul.

Parteneriatul strategic cu SUA, extins în mai multe domenii

Țoiu a prezentat parteneriatul strategic cu Statele Unite ca depășind în prezent dimensiunea tradițională de securitate și incluzând tot mai mult investițiile, energia și infrastructura.

În domeniul energetic, ministrul a indicat Coridorul Vertical drept una dintre infrastructurile care pot consolida legătura economică dintre SUA și Europa.

„Coridorul Vertical este, de fapt, o modalitate de a permite gazului natural lichefiat, gazului american, să ajungă pe piețele din Europa. Rolul României este, în primul rând, acela de țară de tranzit”, a explicat Țoiu.

Ministrul a susținut totodată că România poate oferi investitorilor americani atât acces la piața unică europeană, cât și conexiuni cu vecinii estici, Balcanii de Vest și, prin Marea Neagră, cu Caucazul de Sud și alte piețe din regiune.