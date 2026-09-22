Nicușor Dan, mesaj din prima zi la Adunarea Generală a ONU: Pacea și cooperarea dintre națiuni sunt esențiale

„Prima zi la Adunarea Generală a ONU. Pacea și cooperarea dintre națiuni sunt esențiale, iar ONU are un rol major în construirea dialogului și găsirea soluțiilor pentru un viitor mai sigur”, este mesajul postat de președintele Nicușor Dan pe Facebook.

Șeful statului participă la New York la segmentul la nivel înalt al celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

În cursul zilei de marți, președintele a participat la deschiderea dezbaterii generale a Adunării Generale, la care sunt prezenți șefi de stat și de guvern și alți reprezentanți de rang înalt ai statelor membre.

Securitatea regiunii, între prioritățile României

În declarațiile făcute la New York înaintea reuniunilor ONU, Nicușor Dan a indicat securitatea regională drept una dintre temele importante pentru România.

El a precizat că participarea României la reuniunea de la New York reprezintă și o oportunitate pentru discuții directe cu alți lideri pe subiectele de interes pentru București.

Președintele României urmează să susțină miercuri intervenția națională în plenul Adunării Generale a ONU.