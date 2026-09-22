Mesaj dur de la vârful ONU pentru industria petrolieră. Guterres cere planuri naționale de renunțare la combustibilii fosili

În discursul susținut în fața liderilor reuniți la New York, António Guterres a acuzat marile companii din industria petrolieră că au profitat timp îndelungat de pe urma unui model economic cu efecte grave asupra climei, relatează Franceinfo.

Secretarul general al ONU a afirmat că giganții petrolieri au tratat atmosfera „ca pe o groapă de gunoi în aer liber”, în timp ce au obținut profituri din consecințele acestui model.

Guterres a avertizat că interesele economice legate de combustibilii fosili nu vor dispărea de la sine și a cerut intervenția guvernelor. Mesajul său vizează accelerarea tranziției către surse de energie cu emisii mai reduse și elaborarea unor strategii naționale pentru diminuarea dependenței de petrol, gaze și cărbune.

Apel către guverne pentru planuri de renunțare la combustibilii fosili

Secretarul general a solicitat fiecărui guvern să adopte un plan național privind ieșirea din dependența de combustibili fosili, într-un moment în care securitatea energetică și prețurile energiei sunt puternic influențate de tensiunile geopolitice.

Guterres susținuse și într-un discurs climatic anterior din 2026 că actualul model energetic expune economiile unor șocuri majore atunci când conflictele afectează aprovizionarea. Potrivit datelor invocate atunci de șeful ONU, statele G20 generează aproximativ 80% din emisiile globale, iar reducerea emisiilor de metan reprezintă una dintre direcțiile în care pot fi obținute rezultate într-un interval relativ scurt.

Mesaj relevant și pentru România, în plină tranziție energetică

Apelul lansat la New York vizează toate statele și readuce în prim-plan o dezbatere importantă și pentru România: ritmul în care economiile pot diminua utilizarea combustibililor fosili fără a pune în pericol securitatea aprovizionării și accesibilitatea energiei.

ONU pregătește, de altfel, pentru 23 septembrie un summit climatic la New York, la care sunt invitați lideri ai marilor economii, state dezvoltate și în curs de dezvoltare, precum și țări importante în producția și consumul de energie. Reuniunea urmărește accelerarea tranziției energetice, consolidarea securității energetice și finanțarea măsurilor climatice.

Discursul lui Guterres a venit în prima zi a dezbaterii generale a Adunării Generale a ONU, una dintre principalele reuniuni diplomatice ale anului. Reprezentanți la nivel înalt ai statelor membre urmează să ia cuvântul la New York până pe 28 septembrie.

În paralel cu tema climatică, agenda reuniunii este dominată de conflictele și tensiunile internaționale. Printre subiectele aflate în atenție se numără războiul din Ucraina, situația din Orientul Mijlociu și securitatea transportului maritim internațional.