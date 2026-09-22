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Alertă de securitate în UE: Luptătorii care se întorc de pe frontul din Ucraina aduc arme și echipamente militare în blocul comunitar

Pericol de contrabandă în UE: Armele de pe frontul din Ucraina trec granița în blocul comunitar Țările Uniunii Europene avertizează asupra riscului ca arme și echipamente militare provenite de pe frontul din Ucraina să fie aduse în bloc de combatanții care se întorc din zona de război. Problema a fost semnalată de mai multe state membre, potrivit unui document confidențial al Consiliului UE.
Alertă de securitate în UE: Luptătorii care se întorc de pe frontul din Ucraina aduc arme și echipamente militare în blocul comunitar
Comisia Europeană/sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
22 sept. 2026, 17:07, Știri externe
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„Statele membre au raportat existența unor componente de armament și echipamente militare asupra combatanților care se întorc. Deși aceste cazuri nu îi leagă în mod necesar pe indivizii respectivi de activități organizate de contrabandă, ele indică un risc potențial ca anumite componente militare sau alte echipamente utilizate pe câmpul de luptă să fie transportate din Ucraina în UE”, se arată în documentul citat de Euronews.

Potrivit documentului, foștii combatanți străini, inclusiv voluntari și mercenari, reprezintă un risc pe termen lung deoarece dobândesc experiență și pregătire militară care ar putea fi ulterior folosite în activități criminale sau teroriste.  

Îngrijorările vizează nu doar combatanții ruși implicați în atacuri hibride sau de sabotaj, ci și pe cei ucraineni care revin de pe front, în special în țări care găzduiesc comunități mari de refugiați, precum Germania, Polonia și Cehia.

Pe fondul acestor riscuri, mai multe capitale europene au insistat pentru interzicerea intrării în blocul comunitar a foștilor și actualilor combatanți ruși. Măsura a fost inițial inclusă în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni care  a fost atenuată în urma opoziției Franței și Italiei. 

Cu toate acestea, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat că există un sprijin larg pentru reluarea acestei inițiative, după tentativa de sabotaj de pe aeroportul din Leipzig, care a fost pus în responsabilitatea Rusiei de către guvernul de la Berlin. 

În același timp, un raport publicat în martie de Inițiativa Globală împotriva Crimei Organizate Transnaționale arată că, în prezent, nu există dovezi privind un flux semnificativ de arme din Ucraina către țările vecine. 

Cu toate acestea, autoritățile de la Kiev au înființat  deja un punct național de contact pentru arme de foc, prin intermediul căruia Europol primește informații despre arme confiscate, furate sau pierdute. 

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