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„Presiunea asupra Moscovei trebuie intensificată”: Zelenski face apel la țările UE să-i mențină pe Usmanov și Fridman pe lista de sancțiuni

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut public Uniunii Europene și statelor sale membre să-i mențină pe oligarhii Alisher Usmanov și Mihail Fridman sub sancțiuni. Discuțiile privind reînnoirea listei negre intră în fazele finale la Bruxelles.
„Presiunea asupra Moscovei trebuie intensificată”: Zelenski face apel la țările UE să-i mențină pe Usmanov și Fridman pe lista de sancțiuni
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Ioana Târziu
22 sept. 2026, 16:22, Știri externe
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Întreaga listă va expira dacă ambasadorii nu reușesc să găsească o înțelegere până la sfârșitul zilei de marți.

Zelenski face apel la prelungirea sancțiunilor

„Lumea nu are nevoie de o retragere politică de pe listă, ci de o prelungire la timp și necondiționată a sancțiunilor individuale, până când Moscova se angajează în negocieri serioase de pace și ia măsuri concrete pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski pe rețelele de socializare.

„Aceasta este cea mai scurtă cale către pace la care tindem cu toții. Fiecare familie ucraineană se bazează pe unitatea și solidaritatea UE”, a adăugat președintele ucrainean.

Potrivit Euronews, cei doi miliardari de renume, sancționați la începutul războiului, ar putea fi înlăturați în cadrul unui compromis menit să îmbuneze Franța. Țara încearcă de mai multe zile să-l înlăture pe Usmanov în cadrul unui acord de eliberare a prizonierilor cu Azerbaidjanul.

Slovacia a insistat de mult timp ca atât Usmanov, cât și Fridman să fie eliminați de pe lista sancțiunilor. Între timp, Luxemburgul susține că, dacă Usmanov este eliminat, și Fridman ar trebui să fie eliminat. Fridman a depus o cerere de despăgubire de 16 miliarde de dolari împotriva Luxemburgului pentru activele sale blocate.

Compromisul fragil, care ar prelungi sancțiunile individuale pentru o perioadă fără precedent de 36 de luni pentru a compensa dificultățile politice cauzate de ștergerea celor două nume, a fost depus luni, dar a fost oprit de Letonia în ultimul moment.

Prim-ministrul Letoniei spune că reînnoirea sancțiunilor ar fi „pasul corect”

Prim-ministrul leton, Andris Kulbergs, a declarat că reînnoirea pe 36 de luni ar fi „pasul corect”, dar a avertizat că „prețul pentru aceasta” nu poate fi demiterea celor doi oameni de afaceri.

În postarea sa de pe rețelele de socializare, Zelenski i-a mulțumit personal lui Kulbergs pentru poziția sa.

„Pe măsură ce Rusia escaladează uciderea civililor – au existat mai multe atacuri peste noapte și în cursul zilei cu drone și rachete balistice – presiunea asupra Moscovei trebuie intensificată. În special, împotriva celor care facilitează războiul lui Putin. Împotriva celor care beneficiază de pe urma agresiunii”, a spus Zelenski.

„Fiecare crimă împotriva ucrainenilor pașnici are un nume. Și atâta timp cât acest război continuă, aceste nume trebuie să fie pe listele de sancțiuni”, a continuat el.

Ambasadorii de la Bruxelles s-au întâlnit din nou marți dimineață, dar nu au reușit să găsească o soluție. Letonia și Franța și-au menținut poziția, potrivit aceleiași surse.

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