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Atac cibernetic major în UE. Hackerii chinezi au vizat transportul maritim din cel puțin șapte țări

Atac cibernetic masiv asupra transportului maritim din UE. Grupul de hackeri chinezi Mustang Panda a vizat cel puțin șapte țări europene într-o campanie continuă de spionaj cibernetic, conform unui raport ENISA. Riscurile pentru comerțul global sunt uriașe.
Atac cibernetic major în UE. Hackerii chinezi au vizat transportul maritim din cel puțin șapte țări
Sursa foto: Pixabay - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
22 sept. 2026, 16:13, Știri externe
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Grupul Mustang Panda, cu sediul în China, reprezintă o „amenințare semnificativă” pentru organizațiile din UE, a declarat ENISA, potrivit POLITICO. Un grup notoriu de hackeri chinezi a desfășurat atacuri cibernetice împotriva organizațiilor maritime europene la un „ritm susținut” pe parcursul anului 2025, a declarat marți agenția de securitate cibernetică a UE.

Campanii de spionaj și capacități avansate

Mustang Panda, un grup de spionaj cibernetic cu sediul în China, pe care oficialii Departamentului de Justiție al SUA îl acuză că este sponsorizat de guvernul chinez, a lovit organizațiile legate de transportul maritim cu „campanii continue care au afectat cel puțin șapte state membre UE”, a declarat agenția UE ENISA în raportul său anual care prezintă amenințările cibernetice cu care se confruntă blocul comunitar.

Atacurile cibernetice au inclus spionaj și colectare de informații strategice, a precizat ENISA, adăugând că Mustang Panda este o „amenințare semnificativă” pentru organizațiile din UE, având în vedere că este echipat cu capacități avansate și este capabil să efectueze atacuri repetate împotriva sectorului maritim și a organizațiilor din administrația publică.

Istoricul grupului și vulnerabilitatea sectorului maritim

Grupul chinez a fost prins vizând misiuni diplomatice din UE în 2022, fiind apoi citat în anul următor de ENISA ca o amenințare cheie. În 2025, s-a descoperit că a spionat și companii rusești de apărare și industrie aerospațială.

Transportul maritim este o industrie deosebit de vulnerabilă, unde atacurile cibernetice perturbatoare ar putea avea efecte de lanț majore asupra comerțului. China și-a arătat anterior interesul față de modul în care operează companiile maritime occidentale, în special în condițiile în care rutele maritime din Orientul Mijlociu devin tot mai dificil de navigat.

Concluziile ENISA privind interesele geopolitice

Într-un raport anterior, ENISA a inclus sectorul maritim ca fiind în „zona de risc”. Marți, agenția cibernetică a concluzionat că: „Vizarea transporturilor, inclusiv maritim, și a logisticii este deosebit de interesantă deoarece ține de considerente economice și politice, mai ales când este contextualizată în cadrul evoluțiilor geopolitice”.

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