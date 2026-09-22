Atac cibernetic major în UE. Hackerii chinezi au vizat transportul maritim din cel puțin șapte țări

Grupul Mustang Panda, cu sediul în China, reprezintă o „amenințare semnificativă” pentru organizațiile din UE, a declarat ENISA, potrivit POLITICO. Un grup notoriu de hackeri chinezi a desfășurat atacuri cibernetice împotriva organizațiilor maritime europene la un „ritm susținut” pe parcursul anului 2025, a declarat marți agenția de securitate cibernetică a UE.
Mustang Panda, un grup de spionaj cibernetic cu sediul în China, pe care oficialii Departamentului de Justiție al SUA îl acuză că este sponsorizat de guvernul chinez, a lovit organizațiile legate de transportul maritim cu „campanii continue care au afectat cel puțin șapte state membre UE”, a declarat agenția UE ENISA în raportul său anual care prezintă amenințările cibernetice cu care se confruntă blocul comunitar.
Atacurile cibernetice au inclus spionaj și colectare de informații strategice, a precizat ENISA, adăugând că Mustang Panda este o „amenințare semnificativă” pentru organizațiile din UE, având în vedere că este echipat cu capacități avansate și este capabil să efectueze atacuri repetate împotriva sectorului maritim și a organizațiilor din administrația publică.
Grupul chinez a fost prins vizând misiuni diplomatice din UE în 2022, fiind apoi citat în anul următor de ENISA ca o amenințare cheie. În 2025, s-a descoperit că a spionat și companii rusești de apărare și industrie aerospațială.
Transportul maritim este o industrie deosebit de vulnerabilă, unde atacurile cibernetice perturbatoare ar putea avea efecte de lanț majore asupra comerțului. China și-a arătat anterior interesul față de modul în care operează companiile maritime occidentale, în special în condițiile în care rutele maritime din Orientul Mijlociu devin tot mai dificil de navigat.
Într-un raport anterior, ENISA a inclus sectorul maritim ca fiind în „zona de risc”. Marți, agenția cibernetică a concluzionat că: „Vizarea transporturilor, inclusiv maritim, și a logisticii este deosebit de interesantă deoarece ține de considerente economice și politice, mai ales când este contextualizată în cadrul evoluțiilor geopolitice”.