Lituania va elimina interdicția privind armele nucleare pe teritoriul său. „Ne vom apăra independența prin toate mijloacele”

Procedura de modificare a Constituției nu s-a încheiat. Parlamentul trebuie să voteze proiectul de încă două ori, cu o pauză de cel puțin trei luni între cele două voturi. Pentru adoptare este nevoie, de fiecare dată, de sprijinul a cel puțin două treimi dintre cei 141 de membri ai Seimasului, adică minimum 94 de parlamentari.

„Pentru modificare, marți au votat 99 de parlamentari, 13 s-au pronunțat împotrivă, iar cinci s-au abținut”, a transmis Parlamentul Lituaniei.

Următorul vot asupra modificării Constituției este programat pentru 6 octombrie, iar votul final ar urma să aibă loc în ianuarie 2027.

Amenințările Rusiei, argument pentru schimbarea Constituției

Președintele Parlamentului, Juozas Olekas, a explicat că situația de securitate a Lituaniei s-a schimbat radical față de momentul în care a fost adoptată Constituția. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei, amenințările nucleare ale Moscovei și întărirea prezenței militare ruse în apropierea Lituaniei, inclusiv în Kaliningrad și Belarus, sunt printre motivele invocate pentru eliminarea interdicției.

Lituania vrea în acest fel să poată participa fără restricții la sistemul de descurajare nucleară al NATO. Actuala prevedere constituțională ar împiedica amplasarea armelor nucleare pe teritoriul țării chiar și în cazul unei amenințări militare sau dacă o asemenea măsură ar fi considerată necesară pentru apărarea Lituaniei și a aliaților săi.

„Descurajarea nucleară a NATO este una dintre componentele esențiale ale apărării colective a Alianței. Scopul capacităților nucleare ale NATO este menținerea păcii, prevenirea șantajului și constrângerii nucleare și asigurarea unei descurajări credibile”, a declarat oficialul lituanian.

Lituania trebuie să poată folosi toate mijloacele disponibile în cadrul NATO pentru a-și apăra teritoriul, spune șeful Comisiei pentru Afaceri Externe, Remigijus Motuzas.

„Nici țările noastre vecine, precum Letonia, Estonia și Polonia, nu au astfel de restricții. Lituania trebuie să arate clar aliaților și adversarilor că își va apăra independența prin toate mijloacele. Nu putem fi mai puțin protejați decât alte țări NATO”, a declarat Motuzas.

Kremlinul amenință Lituania

Kremlinul a avertizat săptămâna trecută că eventualele arme nucleare amplasate în Lituania și îndreptate împotriva Rusiei vor deveni ținte pentru forțele ruse.

„Dacă Lituania va găzdui arme nucleare care vor reprezenta o amenințare pentru țara noastră, acestea vor deveni ținte pentru planificarea strategică și pentru forțele noastre nucleare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

În replică, ministrul lituanian de Externe, Kęstutis Budrys, a răspuns Moscovei: „Suntem deja o țintă a Rusiei”.

Lituania, în discuții cu SUA pentru arme nucleare americane

Autoritățile de la Vilnius au confirmat în această vară că participă la discuții privind posibila extindere a capacităților nucleare americane în Europa.

Ministrul lituanian al Apărării, Robertas Kaunas, declara în iunie că discuțiile sunt în desfășurare, fără să ofere detalii, deoarece acestea sunt clasificate. El preciza că Lituania „nu stă deoparte” în aceste consultări.

Oficialul lituanian a explicat ulterior că o eventuală desfășurare a armelor nucleare americane în Lituania ar fi avută în vedere în cazul unei crize sau al unui război și că nu se discută despre amplasarea unor arme de distrugere în masă pe teritoriul țării, pe timp de pace.

Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a anunțat în iulie că „liderii politici au ajuns la un consens larg asupra necesității eliminării articolului 137”, pe care l-a descris ca fiind „depășit”. În forma actuală, articolul 137 din Constituție interzice în prezent armele de distrugere în masă și bazele militare ale statelor străine pe teritoriul țării.

Eliminarea articolului nu anulează obligațiile internaționale ale Lituaniei privind neproliferarea și controlul armelor nucleare, chimice, biologice și toxice, precizează nota explicativă a proiectului.