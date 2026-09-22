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Patru persoane au murit într-un incendiu devastator la o casă din Liverpool. O altă persoană a fost transportată la spital

Patru persoane și-au pierdut viața într-un incendiu la o casă din Bootle, Liverpool, a anunțat Serviciul de Pompieri și Salvare din Merseyside. O altă persoană a fost transportată la spital în urma „incendiului intens care s-a răspândit foarte rapid”.
Patru persoane au murit într-un incendiu devastator la o casă din Liverpool. O altă persoană a fost transportată la spital
Ioana Târziu
22 sept. 2026, 17:01, Știri externe
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Într-o declarație dată la locul incidentului în după-amiaza zilei de marți, șeful pompierilor din Merseyside, Nick Searle, a declarat că, în timpul percheziționării unei case semi-decomandate din Stone Square, echipele de pompieri au găsit „patru victime care nu dădeau semne de viață”.

Potrivit presei locale, ofițerul superior a adăugat că o victimă a fost găsită în afara proprietății și a fost transportată la spital de către Serviciul de Ambulanță Nord-Vest. El a confirmat că o „anchetă comună completă privind cauza incendiului” va fi efectuată de către serviciul de pompieri și Poliția din Merseyside.

Șase autospeciale de pompieri se aflau la fața locului în momentul în care incendiul a izbucnit, notează The Sun.

Opt pompieri cu aparate de respirat au intrat în casă pentru a căuta persoanele din interior și pentru a stinge incendiul. Doi membri ai echipei de intervenție în zone periculoase a Serviciului de Ambulanță Nord-Vest s-au alăturat intervenției serviciilor de urgență.

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