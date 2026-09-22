A încercat să spargă trei locuințe într-o seară. Ultima oară a fost prins de polițiști

Luni, în jurul orei 22.30, polițiștii Secției 19 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, în vârstă de 63 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în imobilul său din Sectorul 5, o persoană ar fi încercat să sustragă bunuri.

„Polițiștii s-au deplasat cu operativitate la fața locului și au demarat de îndată activități specifice, iar, la scurt timp, în proximitate, a fost depistat un bărbat, în vârstă de 33 de ani, bănuit de comiterea faptei.

Acesta a fost imobilizat, cu respectarea dispozițiilor legale, și condus la sediul subunității, pentru audieri”, a transmis Poliția Capitalei.

Trei spargeri în Sectorul 5

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că, în aceeași seară, bărbatul ar mai fi fost implicat în alte două fapte similare.

Potrivit polițiștilor, în jurul orei 20.00, bănuitul ar fi pătruns fără drept în curtea unei locuințe din Sectorul 5, unde ar fi încercat să sustragă bunuri, însă ar fi fost surprins de persoana vătămată și nu și-ar fi dus intenția la îndeplinire.

În jurul orei 21.30, acesta ar fi pătruns fără drept în curtea unei alte locuințe, din același sector, și ar fi încercat să sustragă bunuri, fiind surprins, de asemenea, de persoana vătămată.

În jurul orei 22.30, bărbatul ar fi pătruns fără drept în imobilul unei persoane din Sectorul 5, încercând să sustragă bunuri, împrejurare în care ar fi fost surprins de proprietar, care a sesizat de îndată Poliția prin apel 112.

În baza probatoriului administrat, față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior, acesta a fost prezentat magistraților, care au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 19 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la furt calificat prin violare de domiciliu.