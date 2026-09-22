Prima pagină » Social » Vodafone România susține viitorii tineri de 10 printr-un proiect inedit, alături de Nadia Comăneci și Ciprian Marica:”Talentul trebuie să deschidă ușa”

Vodafone România susține viitorii tineri de 10 printr-un proiect inedit, alături de Nadia Comăneci și Ciprian Marica:”Talentul trebuie să deschidă ușa”

Vodafone România a lansat proiectul GEN10 prin care își propune să descopere și să susțină următoarea Generație de 10 cu ajutorul campionilor Nadia Comăneci și Ciprian Marica. Cei doi sportivi vor fi mentori în această inițiativă.
A încercat să spargă trei locuințe într-o seară. Ultima oară a fost prins de polițiști
A încercat să spargă trei locuințe într-o seară. Ultima oară a fost prins de polițiști
American investors asked Nicuşor Dan when Romania would have a government
American investors asked Nicuşor Dan when Romania would have a government
Percheziții în București și 15 județe după protestul din Piața Victoriei. 29 de mandate și 30 de persoane duse la audieri
Percheziții în București și 15 județe după protestul din Piața Victoriei. 29 de mandate și 30 de persoane duse la audieri
Nicușor Dan, despre un guvern PSD-AUR: Nici PSD și AUR împreună nu au majoritate
Nicușor Dan, despre un guvern PSD-AUR: Nici PSD și AUR împreună nu au majoritate
Nicușor Dan, întrebat dacă l-a desemnat pe Mureșan din răzbunare: Când răspunzi afirmativ unei propuneri, nu poate să fie răzbunare
Nicușor Dan, întrebat dacă l-a desemnat pe Mureșan din răzbunare: Când răspunzi afirmativ unei propuneri, nu poate să fie răzbunare
Oana Zvobodă
22 sept. 2026, 17:45, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Timp de un an, prin proiectul GEN10, copiii selectați vor beneficia de îndrumarea celor doi campioni și a echipelor lor, dar și de susținere financiară din partea Vodafone pentru practicarea gimnasticii și a fotbalului.

Vezi galeria foto
6 poze

„Suntem prezenți în România de peste 25 de ani și Vodafone crede în România. Ca dovadă, investițiile noastre sunt extrem de importante în România. Iar investițiile noastre nu se limitează doar la afaceri; ne simțim, de asemenea, foarte responsabili în ceea ce privește contribuția noastră la societate și, în ultimul an, am discutat mult cu familiile și părinții pentru a-i întreba ce își doresc mai mult de la Vodafone, inclusiv pentru copiii lor, iar ei ne-au spus că au încredere în Vodafone să construiască platformele potrivite pentru a le asigura copiilor lor un viitor bun, iar acest lucru a fost foarte important pentru noi și așa am creat inițiativa Gen10. Nu am vrut să o facem singuri, așa că ne-am asociat cu două legende, Ciprian și Nadia, în această aventură.

Gen10 este o platformă digitală, așa că invităm toți părinții care vor să le ofere copiilor lor un viitor în sport, în gimnastică și fotbal, din toată țara, indiferent unde se află, fie în zone rurale, fie în mijlocul orașului, să viziteze Gen10.ro și să încarce videoclipuri cu copiii lor în timp ce fac exerciții. Antrenorii de la Gen10.ro sunt foarte, foarte buni. Nadia și Ciprian vor evalua fiecare copil în parte, iar visul nostru este să creăm următoarea generație, generația 10 din România. România este țara legendelor sportului cu Nadia Comăneci și mulți alții, creatoarea notei 10 perfecte. Așadar, visul nostru este să avem mai multe note 10 perfecte în viitor și, dacă noi, ca Vodafone, putem contribui la asta, ar fi minunat”, a precizat Nedim Baytorun, CEO al Vodafone România.

„Talentul trebuie să deschidă ușa”

Cele două personalități emblematice ale sportului românesc, împreună cu echipele lor din întreaga țară, le vor oferi tinerelor talente îndrumare directă și lecții desprinse din propriul parcurs către performanță.

„O companie importantă din România alege să se implice, iar implicarea face diferența. GEN10 este o campanie care ne dă și mie, și Nadiei, oportunitatea de a descoperi o nouă generație de 10 pentru România, de a-i ghida și a-i îndruma pe acești tineri care își doresc să facă lucrul acesta și care au potențial. Sperăm să fim inspirați și totodată să avem un vibe bun, astfel încât să avem cât mai mulți copii, cât mai mulți părinți care vor fi implicați, vor filma copiii. Talentul trebuie să deschidă ușa”, a spus Ciprian Marica.

Nadia Comăneci și Ciprian Marica la evenimentul de lansare a proiectului GEN10

„Mă bucur că folosim această platformă. Anul acesta a fost și aniversarea a 50 de ani de la primul 10 și ne-am gândit că trebuie să facem ceva, să creăm ceva pentru acești copii care încă știu despre noi, despre ce am făcut noi în sportul pe care l-am practicat. Sunt foarte mulți copii din locuri izolate care nu au posibilitatea să fie văzuți, dar cu siguranță acești copii au un telefon și, atunci, creezi această competiție și implicare de a face parte din această campanie, din această mișcare.

Sperăm ca această campanie și această mișcare cu Vodafone să fie doar un start pentru toată lumea ca să înțeleagă că omul se educă atunci când este mic, iar lucrul cel mai important pentru a educa copilul cu valori este sportul”, a declarat Nadia Comăneci.

CITEȘTE ȘI:

Studiu Vodafone: O treime dintre părinții din România se tem că utilizarea excesivă a tehnologiei duce la sedentarism, iar practicarea unui sport a ajuns o responsabilitate aproape exclusivă a familiei

Seniorii descoperă lumea digitală. Workshop interactiv pentru persoanele de peste 65 de ani, organizat joi în cadrul programului Hi Digital

Recomandarea video

George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
G4Media
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
GSP.ro
Marius Tucă, reacție la cald la eliberarea lui Călin Georgescu: „Un dosar făcut la comandă / Georgescu a rămas inamicul numărul 1 al sistemului”
Gandul
Imagini de neprivit! Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-a transformat partenera într-un sac de box
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
Prosport
Comoara ascunsă a Bucureștiului: locomotive de 150 de ani și povești care au schimbat România
Libertatea
Două zodii care ar putea avea parte de o perioadă financiară spectaculoasă până în 2030. Astrologii anunță schimbări importante
CSID
Lidl are un dispozitiv 5 în 1 pentru șoferi la doar 29 lei. Poate fi de folos în multe situații
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia