Vodafone România susține viitorii tineri de 10 printr-un proiect inedit, alături de Nadia Comăneci și Ciprian Marica:”Talentul trebuie să deschidă ușa”

Timp de un an, prin proiectul GEN10, copiii selectați vor beneficia de îndrumarea celor doi campioni și a echipelor lor, dar și de susținere financiară din partea Vodafone pentru practicarea gimnasticii și a fotbalului.

„Suntem prezenți în România de peste 25 de ani și Vodafone crede în România. Ca dovadă, investițiile noastre sunt extrem de importante în România. Iar investițiile noastre nu se limitează doar la afaceri; ne simțim, de asemenea, foarte responsabili în ceea ce privește contribuția noastră la societate și, în ultimul an, am discutat mult cu familiile și părinții pentru a-i întreba ce își doresc mai mult de la Vodafone, inclusiv pentru copiii lor, iar ei ne-au spus că au încredere în Vodafone să construiască platformele potrivite pentru a le asigura copiilor lor un viitor bun, iar acest lucru a fost foarte important pentru noi și așa am creat inițiativa Gen10. Nu am vrut să o facem singuri, așa că ne-am asociat cu două legende, Ciprian și Nadia, în această aventură.

Gen10 este o platformă digitală, așa că invităm toți părinții care vor să le ofere copiilor lor un viitor în sport, în gimnastică și fotbal, din toată țara, indiferent unde se află, fie în zone rurale, fie în mijlocul orașului, să viziteze Gen10.ro și să încarce videoclipuri cu copiii lor în timp ce fac exerciții. Antrenorii de la Gen10.ro sunt foarte, foarte buni. Nadia și Ciprian vor evalua fiecare copil în parte, iar visul nostru este să creăm următoarea generație, generația 10 din România. România este țara legendelor sportului cu Nadia Comăneci și mulți alții, creatoarea notei 10 perfecte. Așadar, visul nostru este să avem mai multe note 10 perfecte în viitor și, dacă noi, ca Vodafone, putem contribui la asta, ar fi minunat”, a precizat Nedim Baytorun, CEO al Vodafone România.

„Talentul trebuie să deschidă ușa”

Cele două personalități emblematice ale sportului românesc, împreună cu echipele lor din întreaga țară, le vor oferi tinerelor talente îndrumare directă și lecții desprinse din propriul parcurs către performanță.

„O companie importantă din România alege să se implice, iar implicarea face diferența. GEN10 este o campanie care ne dă și mie, și Nadiei, oportunitatea de a descoperi o nouă generație de 10 pentru România, de a-i ghida și a-i îndruma pe acești tineri care își doresc să facă lucrul acesta și care au potențial. Sperăm să fim inspirați și totodată să avem un vibe bun, astfel încât să avem cât mai mulți copii, cât mai mulți părinți care vor fi implicați, vor filma copiii. Talentul trebuie să deschidă ușa”, a spus Ciprian Marica.

„Mă bucur că folosim această platformă. Anul acesta a fost și aniversarea a 50 de ani de la primul 10 și ne-am gândit că trebuie să facem ceva, să creăm ceva pentru acești copii care încă știu despre noi, despre ce am făcut noi în sportul pe care l-am practicat. Sunt foarte mulți copii din locuri izolate care nu au posibilitatea să fie văzuți, dar cu siguranță acești copii au un telefon și, atunci, creezi această competiție și implicare de a face parte din această campanie, din această mișcare.

Sperăm ca această campanie și această mișcare cu Vodafone să fie doar un start pentru toată lumea ca să înțeleagă că omul se educă atunci când este mic, iar lucrul cel mai important pentru a educa copilul cu valori este sportul”, a declarat Nadia Comăneci.

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