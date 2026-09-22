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Percheziții în București și Ilfov în dosarul de viol și agresiune sexuală al lui Argeșeanu. „Vizionarul” spiritual a fost reținut

Polițiștii Capitalei au efectuat, marți dimineață, trei percheziții domiciliare în București și județul Ilfov, într-un dosar care vizează infracțiuni de viol, tentativă la viol și agresiune sexuală. Cel vizat este Dragoș Ovidiu Argeșanu, care era supranumit „vizionar” spriritual.
Percheziții în București și Ilfov în dosarul de viol și agresiune sexuală al lui Argeșeanu. „Vizionarul” spiritual a fost reținut
Laura Buciu
22 sept. 2026, 17:26, Social
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Ancheta a fost deschisă în luna mai, după apariția unor informații privind posibile comportamente abuzive în timpul unor ședințe de psihoterapie.

Potrivit Poliției Capitalei, cercetările au început la 11 mai 2026, când polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 4 s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală. Informațiile inițiale vizau un bărbat acuzat de mai multe femei că ar fi folosit poziția de autoritate asupra acestora pentru a le determina să accepte acte sau atingeri de natură sexuală, prezentate drept parte a unor practici terapeutice.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că este vorba despre „vizionarul” spriritual Dragoș Ovidiu Argeșanu, acuzat de șapte femei de comportament neadecvat.

În urma cercetărilor, anchetatorii susțin că, în perioada 2020-2025, Argeșeanu ar fi comis mai multe acte de natură sexuală asupra a trei persoane vătămate. Potrivit anchetatorilor, acesta le-ar fi atins în zone intime fără consimțământ, profitând de autoritatea spirituală și psihologică pe care ar fi exercitat-o asupra lor și de contextul ședințelor.

Faptele au avut loc în București și în Sibiu

Faptele investigate ar fi avut loc atât la un cabinet din București, cât și într-un imobil din municipiul Sibiu.

Anchetatorii mai susțin că, la 3 octombrie 2022, într-o cameră a unui hotel din județul Ialomița, Dragoș Ovidiu Argeșanu ar fi comis un viol asupra uneia dintre persoanele vătămate. De asemenea, în martie 2024, la cabinetul din București, acesta ar fi încercat să comită un act similar asupra unei alte persoane, fapta rămânând în faza de tentativă.

În cadrul acțiunii de marți, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 4 au fost sprijiniți de polițiști de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Secțiile 14 și 26 de Poliție și Serviciul pentru Acțiuni Speciale.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe bunuri considerate de interes pentru anchetă.

Bărbatul bănuit a fost depistat și dus la sediul poliției pentru audieri.

Argeșanu a fost reținut

Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat în fața magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele.

Poliția Capitalei precizează că acordă o atenție deosebită cauzelor privind infracțiuni de natură sexuală și că toate persoanele implicate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.

Persoanele care dețin informații relevante pentru acest caz sunt încurajate să se adreseze polițiștilor sau unității de parchet competente.

 

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