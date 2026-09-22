Goana după vacanțele de Revelion începe din septembrie. Maldive, Zanzibar și Laponia, printre destinațiile căutate

Pentru această iarnă, compania mizează pe cinci destinații pentru care are programe charter: Laponia, Phuket, Maldive, Zanzibar și Kenya.

„Revelionul începe să se vândă cu mult înainte să vină iarna. Faptul că aproximativ 60% din pachetele noastre sunt deja rezervate în septembrie arată cât de importantă a devenit această vacanță pentru turiștii români”, afirmă Ana Maria Gherasim, Head of Sales Eturia.

Compania nu a comunicat însă numărul total de pachete la care se raportează procentul de 60%.

De la Laponia la plajele din Maldive

O parte a cererii este orientată către Laponia, în special din partea familiilor cu copii. Programele includ vizite asociate universului lui Moș Crăciun, plimbări cu sănii trase de câini husky și alte activități în zona Cercului Polar.

Prețurile anunțate de agenție pentru Laponia pornesc de la 1.690 de euro de persoană pentru cinci zile și patru nopți. În tarif sunt incluse zborul, cazarea și activitățile prevăzute în program.

Pentru cei care aleg temperaturi ridicate în perioada sărbătorilor, agenția are zboruri charter către Phuket, Maldive, Zanzibar și Kenya.

Cele mai mici tarife anunțate pornesc de la 2.390 de euro de persoană pentru Maldive și de la 2.590 de euro pentru Zanzibar.

În Kenya, pachetele cu plecare de Crăciun pornesc de la 1.950 de euro de persoană. Pentru Thailanda, compania indică prețuri de la 2.090 de euro de persoană pentru plecările din 1 ianuarie.

Tarifele reprezintă prețuri de pornire și pot varia în funcție de perioada călătoriei, hotel, durata sejurului și serviciile incluse.

Maldive și Thailanda, printre cele mai vândute destinații în prima jumătate a anului

Eturia susține că Maldive și Thailanda s-au aflat printre destinațiile cu cele mai mari vânzări ale agenției în primele șase luni ale anului 2026, alături de China, Australia și Republica Dominicană.

Compania spune că a înregistrat interes și pentru destinațiile africane, inclusiv Kenya, în special pentru programele care combină sejururile cu safari și alte activități în natură.

Rezervările făcute cu câteva luni înainte de Crăciun și Revelion sunt mai importante în cazul destinațiilor îndepărtate, unde disponibilitatea locurilor în avion și a hotelurilor se reduce pe măsură ce se apropie perioada sărbătorilor.

Eturia este un touroperator român specializat în vacanțe în destinații îndepărtate și circuite turistice, fondat în 2007.