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Tot mai mulți români aleg să petreacă sărbătorile la tropice. Maldive, Thailanda și Zanzibar, printre destinațiile căutate pentru Crăciun și Revelion

Vacanțele de Crăciun și Revelion se îndepărtează tot mai mult de modelul clasic al destinațiilor de iarnă, iar o parte dintre turiști aleg să petreacă finalul de an pe plajele din Maldive, Thailanda sau Republica Dominicană ori în circuite prin Asia și Africa, potrivit datelor unei agenții specializate în călătorii exotice.
Tot mai mulți români aleg să petreacă sărbătorile la tropice. Maldive, Thailanda și Zanzibar, printre destinațiile căutate pentru Crăciun și Revelion
Sursa foto: Mediafax Foto
Marius Vale
08 sept. 2026, 12:37, Social
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Eturia susține că observă o creștere a interesului pentru vacanțele de sărbători petrecute în destinații cu temperaturi ridicate, dar și pentru circuitele care includ mai multe țări și orașe.

În acest context, agenția a lansat, în perioada 8-21 septembrie, o campanie pentru plecările de Crăciun și Revelion, care include peste 60 de pachete și reduceri anunțate de până la 700 de euro.

Maldive, Thailanda și Republica Dominicană în locul vacanțelor de iarnă

Printre destinațiile propuse pentru perioada sărbătorilor se numără Maldive, Thailanda, Punta Cana, Zanzibar, Tanzania, Maroc și Mexic.

Există și programe care combină mai multe destinații. Pentru Crăciun este disponibil, de exemplu, un circuit prin Malaezia, Cambodgia și Vietnam, iar pentru Revelion există itinerare care includ Singapore și Kuala Lumpur, Taipei, Bali și Singapore sau Bangkok și Bali.

O altă variantă combină un sejur pe plajele din Zanzibar cu un safari în Tanzania.

Potrivit reprezentanților companiei, alegerea unor astfel de destinații arată că perioada sărbătorilor nu mai este asociată exclusiv cu vacanțele la munte sau cu orașele europene decorate pentru Crăciun.

„Crăciunul și Revelionul nu mai înseamnă automat destinații de iarnă. Vedem tot mai mult interes pentru petrecerea sărbătorilor la temperaturi ridicate, în destinații precum Maldive, Thailanda, Republica Dominicană sau Mauritius, iar aceste vacanțe sunt planificate cu luni înainte”, afirmă Ana Maria Gherasim, Head of Sales Eturia.

Ea spune că există și turiști care aleg să transforme trecerea dintre ani într-un circuit de mai multe zile.

„O parte dintre turiști aleg circuite mai ample, în care trecerea dintre ani devine parte dintr-o experiență de explorare. Este o schimbare interesantă de comportament: destinația este aleasă tot mai mult în funcție de tipul de experiență dorit”, afirmă reprezentanta agenției.

Vacanțele de Revelion sunt rezervate cu luni înainte

În cazul călătoriilor pe distanțe lungi și al circuitelor care includ mai multe destinații, rezervările pentru finalul anului sunt făcute cu câteva luni înainte de plecare, arată datele companiei.

Interesul pentru călătoriile din noiembrie și decembrie apare încă din prima parte a anului, în special în cazul destinațiilor exotice și al programelor care presupun mai multe zboruri, hoteluri și transferuri.

Rezervarea anticipată poate însemna o ofertă mai mare de locuri la zboruri și hoteluri, însă prețul final al unei astfel de vacanțe depinde de destinație, perioada exactă, categoria hotelului și serviciile incluse.

Eturia este un turoperator român specializat în vacanțe exotice și circuite, fondat în 2007.

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