Fostul DJ al BBC, acuzat de încă două infracțiuni de agresiune sexuală. Are un total de 17 acuzații care implică nouă femei

Tim Westwood se confruntă deja cu o serie de acuzații care datează din anii 1980, inclusiv viol, agresiune sexuală și agresiune indecentă.

În vârstă de 68 de ani, fostul DJ este o figură proeminentă a hip-hop-ului britanic, notează Reuters.

Anterior, el a pledat nevinovat la Curtea Coroanei din Southwark pentru patru capete de acuzare de viol, nouă capete de acuzare de agresiune sexuală și două capete de acuzare de agresiune sexuală.

Acum, ela fost acuzat de încă două infracțiuni, inclusiv o presupusă agresiune indecentă asupra unei adolescente în 1991 și o agresiune sexuală asupra unei adolescente în 2004, a anunțat Poliția Metropolitană.

Westwood va apărea la Curtea Magistraților din Westminster la o dată care va fi stabilită ulterior, în legătură cu cele mai recente presupuse infracțiuni, despre care se spune că au avut loc la Londra, potrivit Sky News.