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Kelemen Hunor, despre Nicușor Dan: „Este absolut imun la presiune”. Mesaj pentru partidele politice

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă, marți seara, că Nicușor Dan este „absolut imun la presiune” și consideră că președintele nu trebuie acuzat pentru actualul blocaj politic. Acesta spune că Parlamentul este cel care trebuie să asigure majoritatea pentru învestirea Guvernului.
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Alexandra-Valentina Dumitru
22 sept. 2026, 22:56, Politic
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Kelemen Hunor: Nicușor Dan este absolut imun la presiune

Kelemen Hunor spune că, din experiența sa, Nicușor Dan nu își schimbă deciziile în funcție de presiunile venite din zona politică sau din societate.

„Omul este absolut imun la presiune. Deci asta ori îi învățăm cu toții, ori dacă nu, asta e. Că după aceea greșește, nu greșește”, a declarat liderul UDMR, la Euronews.

Acesta a precizat că președintele nu ar trebui să răspundă tuturor presiunilor, întrucât acest lucru ar putea duce la schimbarea direcției politice de la o zi la alta.

„Nu e rău ca președintele să nu răspundă la toate presiunile, că asta ar însemna că schimb direcția în fiecare zi. A făcut o desemnare, parlamentul trebuie să decidă ce va face, nu președintele”, a spus Kelemen.

În opinia sa, dacă Parlamentul nu reușește să învestească Guvernul, președintele poate face o nouă desemnare, în timp ce liderii politici trebuie să continue negocierile.

Kelemen Hunor: Nu e vina președintelui

Președintele UDMR susține că responsabilitatea pentru formarea unei majorități parlamentare revine partidelor și Parlamentului, arătând că, în cazul primelor desemnări, partidele nu au venit cu o propunere comună pentru funcția de premier.

„Noi nu am propus pentru președinte, niciunul dintre noi, un premier. Ce era să facă?”, a afirmat Kelemen.

Kelemen afirmă că România are nevoie urgentă de un Guvern și că perioada de negocieri a fost deja prea lungă.

„România are nevoie de un guvern. Am pierdut enorm de mult timp. Oamenii oriunde mergem ne întreabă ce faceți, nu sunteți în stare. Deci pentru mine este mult mai important să avem un guvern decât să ne polemizăm și să ne aruncăm unii pe alții”, a declarat liderul UDMR.

Rotativa, discutată din nou în negocierile cu PSD

Kelemen Hunor a spus că liderii PNL, USR și UDMR au discutat despre posibilitatea unei rotative guvernamentale și că ideea ar trebui reluată în discuțiile cu PSD.

Acesta a relatat că, după desemnarea lui Siegfried Mureșan, s-a întâlnit cu Ilie Bolojan și Dominic Fritz, iar propunerea a fost ca partidele să discute cu PSD despre o eventuală rotativă.

„Haideți să mergem la PSD, să discutăm cu ei, să discutăm și despre rotativă”, a spus Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, ideea unei rotative fusese discutată încă din mai-iunie, iar principalul dezacord dintre partide era legat de cine ar urma să conducă prima etapă a guvernării.

„Toată lumea a acceptat, doar nu am căzut de acord cine începe. Asta era discuția, cine începe, dar rotativa nu este ideea de azi”, a afirmat liderul UDMR.

Kelemen Hunor susține că, indiferent de formula politică în care se va ajunge la un Guvern, soluția trebuie găsită cât mai repede.

„Nu e vina președintelui. (…) Aici, Parlamentul trebuie să asigure majoritatea pentru guvern”, a concluzionat Kelemen Hunor.

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