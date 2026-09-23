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Siegfried Mureșan, atac la adresa PSD: Pretinde că este un partid pro-european. Nu-mi cereți să susțin că OUG 13 a fost un demers pro-european

Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune că PSD trebuie să demonstreze prin acțiuni dacă este cu adevărat pro-european, acuzând partidul că a început să colaboreze cu AUR.
Siegfried Mureșan, atac la adresa PSD: Pretinde că este un partid pro-european. Nu-mi cereți să susțin că OUG 13 a fost un demers pro-european
Sursa foto: Facebook/Siegfried Mureșan
Maria Nițu
23 sept. 2026, 13:00, Politic
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Premierul desemnat Siegfried Mureșan a fost întrebat, miercuri, după negocierile cu PNL, USR și UDMR pentru programul de guvernare, dacă, din punctul său de vedere, PSD este un partid pro-european.

Acesta a spus că PSD „pretinde” că este pro-european, făcând precizarea că acest caracter trebuie demonstrat „prin acțiuni, nu prin declarații”.

„PSD-ul pretinde că este un partid pro-european, dar din nou nu-mi cereți acum să susțin că OUG 13 ar fi fost un demers pro-european, de pildă. Caracterul pro-european al unui om politic și al unui partid se dovedește mereu prin acțiune, nu prin declarații și acesta este testul după care vom știi dacă putem numi PSD-ul un partid pro-european sau dacă vom putea numi PSD-ul doar partenerul junior al partidului antieuropean numit AUR.”, a spus Mureșan.

Făcând referire la ultimele jocuri politice ale PSD-ului, el a spus că partidul a participat la formarea unui guvern pro-european alături de PNL, USR și UDMR, dar ulterior a început să colaboreze cu AUR.

„Partea a situației de blocaj pe care o avem în momentul de față în Parlamentul României este dată tocmai de faptul că Partidul Social-Democrat a candidat la ultimele alegeri parlamentare susținând că este un partid pro-european, a format un guvern pro-european alături de noi, USR și UDMR, după care a început să colaboreze cu AUR și modul în care PSD-ul a acționat în ultimele luni a creat o discrepanță între ceea ce oamenii în România vor.”, a spus Mureșan.

Acesta a mai precizat că românii își doresc „modernizarea și reformarea” statului.

„Oamenii în România vor modernizare, reformare, oamenii în România sunt pro-europeni, de aceea au votat mereu președinți pro-europeni care au vrut modernizarea, reformarea statului în ultimii 20 de ani. În ciuda dezamăgirilor care au existat privind președinții, dar oamenii mereu au vrut caracter pro-european.”, a spus premierul desemnat.

„Ca atare, acum avem această discrepanță între ceea ce vor oamenii și ceea ce PSD și AUR au făcut în Parlamentul României. PSD poate corecta aceste greșeli și PSD-ul se află în momentul de față într-o situație mult mai fragilă decât s-a aflat în urmă cu șase luni de zile când a decis să răstoarne guvernul condus de Ilie Bolojan.”

Premierul desemnat a afirmat și că PSD-ul a pierdut din susținerea din sondaje.

„Vedem că PSD-ul a scăzut în sondaje, vedem că încercarea PSD-ului de a controla România prin impunerea unui nou guvern nu a funcționat. Eu ce le pot promite este un tratament corect, un program de guvernare care să fie bun pentru România, bun pentru oameni și ei vor avea de ales.”.

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