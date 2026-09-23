Kelemen Hunor, despre discuțiile Grindeanu-Bolojan privind Guvernul Mureșan: Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat astăzi că trebuie să „lași toate ușile deschise” pentru dialogul dintre partide, inclusiv între PNL și PSD, în contextul în care se încearcă formarea Guvernului condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Întrebat dacă mai există o speranță pentru un rezultat pozitiv al discuțiilor dintre liderul PSD, Sorin Grindeanu, și președintele PNL, Ilie Bolojan, înaintea votului de învestitură, Kelemen Hunor a spus că principiul său este „foarte simplu”.

„Principiul meu este foarte simplu și un principiu, zic eu, sănătos. Trebuie să-l lași toate ușile deschise, pentru dialog, și pentru mâine și pentru poi mâine, cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil și în favoarea fiecărui cetățean, fiecărei comunități. Și eu consider că PSD-ul face parte din această categorie.”, a spus Kelemen.

Liderul UDMR a spus că, în ciuda conflictelor dintre PNL și PSD din ultimele luni, cele două formațiuni trebuie să păstreze deschisă posibilitatea unor discuții.

„Cu tot ce s-a întâmplat din aprilie sau din mai între PNL și PSD, trebuie lăsată ușa deschisă, că dacă nu trăiește acest guvern, urmează un alt pas. Și atunci, iarăși, e nevoie de dialog. Politica nu se poate face fără dialog.”, a mai precizat acesta.

Președintele UDMR a precizat, de altfel, că „asta nu înseamnă că trebuie să-l iubești pe celălalt, iubirea căutăm în altă parte, dar dialogul trebuie păstrat”.

„Și vom vedea care va fi finalitatea discuțiilor între Bolojan și Grindeanu, habar n-am, nu știu, dar eu încurajez în continuare dialogul.”, a mai declarat acesta.

Kelemen Hunor susține în continuare varianta rotativei

Întrebat dacă dialogul dintre PNL și PSD poate include și varianta unei rotative guvernamentale, liderul UDMR a răspuns afirmativ: „Sigur, și rotativă, e una dintre variante. Deci eu, în continuare, cred că, într-o astfel de situație, trebuie să te gândești foarte serios la rotativă.”.

Kelemen Hunor a explicat că, în cazul unei astfel de înțelegeri, nu doar principiul rotativei trebuie stabilit, ci și ordinea în care partidele ar urma să preia funcția de premier.

„Conținutul rotativ este și ordinea. Se poate discuta cum ar arăta, dar, ca și principiu, noi, undeva prin mai, iunie, am căzut de acord cu toți. Nu este o idee nouă. Nu am reușit să ne înțelegem cine începe. Asta era problema în iunie.”, a spus acesta.