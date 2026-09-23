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Nicușor Dan susține astăzi intervenția națională la Adunarea Generală a ONU. Ce se mai află pe agenda președintelui

Președintele Nicușor Dan susține miercuri intervenția națională a României la Adunarea Generală a ONU, unde va vorbi despre reforma organizației și rolul României în menținerea păcii și securității.
Nicușor Dan susține astăzi intervenția națională la Adunarea Generală a ONU. Ce se mai află pe agenda președintelui
Maria Nițu
23 sept. 2026, 08:25, Politic
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Președintele Nicușor Dan are programate, în perioada 20-23 septembrie, mai multe întâlniri și participări la evenimente organizate la New York, în contextul celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, potrivit agendei publicate de Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan va susține intervenția națională în cadrul Săptămânii la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU, miercuri, 23 septembrie, de la ora 16:30, ora României.

În discursul său, președintele va vorbi despre eforturile României pentru susținerea procesului de reformare a Organizației Națiunilor Unite, despre contribuția țării noastre la menținerea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme.

După intervenția națională, Nicușor Dan va participa la cel de-al șaselea Summit al Platformei Internaționale Crimeea, intitulat „A Test of Unity, a Call for Action”, de la ora 17:00.

Președintele României va participa, de asemenea, la reuniunea Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite dedicată situației din Ucraina, de la ora 18:00, potrivit Administrației Prezidențiale.

Tot miercuri, 23 septembrie, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au participat la recepția tradițională oferită de președintele Statelor Unite, Donald Trump, și de prima doamnă Melania Trump.

Prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru, îl însoțește pe Nicușor Dan în deplasarea de la New York și are, la rândul său, mai multe evenimente în agendă.

Aceasta participă la reuniuni și evenimente dedicate primelor doamne și primilor domni, dar și la un summit organizat de Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean, pe tema „World 2026: Finding Stability in Times of Uncertainty”.

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