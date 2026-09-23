Siegfried Mureșan continuă discuțiile cu partidele. Își prezintă programul de guvernare la UDMR

Siegfried Mureșan, premierul desemnat, continuă miercuri, 23 septembrie, discuțiile cu partidele, după ce marți l-a prezentat la PNL și USR. La ora 8:30 este programată întâlnirea cu liderii UDMR.