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Siegfried Mureșan continuă discuțiile cu partidele. Își prezintă programul de guvernare la UDMR

Siegfried Mureșan, premierul desemnat, continuă miercuri, 23 septembrie, discuțiile cu partidele, după ce marți l-a prezentat la PNL și USR. La ora 8:30 este programată întâlnirea cu liderii UDMR.
Siegfried Mureșan continuă discuțiile cu partidele. Își prezintă programul de guvernare la UDMR
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Coralia Frigea
23 sept. 2026, 08:30, Politic
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Siegfried Mureșan, premierul desemnat, merge miercuri, 23 septembrie, să discute cu liderii UDMR despre programul său de guvernare.

Surse din USR au declarat că UDMR ar fi avut câteva ezitări legate de continuarea demersurilor pentru învestirea guvernului Mureșan, însă vor merge până la capăt alături de colegii cu care sunt, în acest moment, în interimat la guvernare.

Se caută majoritate. Care este poziția UDMR

Liderul UDMR Kelemen Hunor a transmis recent, într-o postare pe Facebook, că Siegfried Mureșan ar trebui să și depună mandatul, dacă nu are o majoritate care să îi asigure voturile necesare învestirii în Parlament.

„Trebuie să ne uităm și la cifre: PNL, USR și RMDSZ nu au în prezent 233 de voturi necesare pentru formarea guvernului fără voturile PSD. Dacă la finalul consultărilor se pot număra doar 160-170 de voturi, atunci trebuie luată o decizie. Într-o astfel de situație, nu ar trebui să mai amânăm și să nu cădem într-un vot parlamentar pierdut anterior”, a scris Kelemen Hunor, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Până acum, liderii PSD au decis să nu îl susțină pe Mureșan pentru a șefiei executivului, după o ședință de aproape douăore la sediul partidului. Sorin Grindeanu a transmis ulterior că este dispus să discute cu liberalul, dacă va fi contactat.

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