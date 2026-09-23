Maria Corina Machado a încercat de trei ori să revină în Venezuela. Toate tentativele au eșuat

Tentativele de revenire au avut loc în contextul unei intensificări a diplomației internaționale în timpul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Delcy Rodriguez a fost prima între cei doi lideri după ce forțele americane l-au capturat pe fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro în timpul unei operațiuni desfășurate în luna ianuarie.

Maria Corina Machado a încercat de șapte ori să revină în Venezuela

Pedro Urruchurtu, consilier al Mariei Corina Machado, a declarat pe rețelele sociale că ultimele tentative, desfășurate pe cale maritimă și aeriană, fac parte dintr-o serie de șapte încercări eșuate de revenire în Venezuela de când aceasta a părăsit clandestin țara, în urmă cu aproximativ nouă luni, scrie Reuters.

Informația a fost relatată inițial de publicația spaniolă ABC și confirmată ulterior de un purtător de cuvânt al Mariei Corina Machado. Lidera opoziției venezuelene nu a făcut, până în prezent, declarații publice cu privire la tentativele eșuate.

Nu este clar cine a împiedicat concret încercările de revenire pe cale aeriană sau maritimă. ABC nu a oferit detalii în acest sens.

Maria Corina Machado, în exil după alegerile contestate din 2024

Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, se află în exil de la sfârșitul anului trecut. În perioada de după alegerile prezidențiale contestate din 2024, aceasta s-a ascuns pentru o perioadă înainte de a părăsi clandestin Venezuela.

Machado a declarat în repetate rânduri că intenționează să revină în Venezuela după înlăturarea lui Nicolas Maduro. Revenirea sa rămâne însă un subiect sensibil în contextul schimbărilor politice și diplomatice din țară.

Situația este complicată și de recentele cutremure produse în Venezuela. Potrivit unor persoane familiarizate cu situația, oficiali americani i-ar fi cerut în privat Mariei Corina Machado să amâne revenirea și s-ar fi opus tentativelor sale de a intra din nou în țară.

Departamentul de Stat al SUA nu a răspuns imediat solicitării de comentarii transmisă de Reuters cu privire la aceste informații.

Maria Corina Machado și revenirea în Venezuela

Tentativele de revenire ale lideri opoziției au loc într-un moment de intensă activitate diplomatică în jurul Venezuelei. Întâlnirea dintre Donald Trump și Delcy Rodriguez la New York adaugă o nouă dimensiune negocierilor privind viitorul politic al țării.

Deocamdată, nu există informații publice privind momentul în care Maria Corina Machado ar putea reveni efectiv în Venezuela sau dacă va face o nouă încercare în perioada următoare.