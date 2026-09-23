Prima pagină » Social » O femeie din Finlanda a votat partidul lui Putin. Ea s-ar muta în Rusia, dar nu vrea să renunțe la beneficiile sociale finlandeze

O femeie din Finlanda a votat partidul lui Putin. Ea s-ar muta în Rusia, dar nu vrea să renunțe la beneficiile sociale finlandeze

O femeie din Finlanda a votat cu partidul lui Vladimir Putin la alegerile parlamentare din Rusia. Ea susține că s-ar muta în Rusia la pensie, dar nu vrea să renunțe la beneficiile sociale finlandeze.
O femeie din Finlanda a votat partidul lui Putin. Ea s-ar muta în Rusia, dar nu vrea să renunțe la beneficiile sociale finlandeze
sursa foto: Telegram/Nexta
Petru Mazilu
23 sept. 2026, 07:39, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Femeia a mers în weekend la secția de votare pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare organizate de Rusia. Ea a declarat că a venit la urnă ca să susțină partidul lui Putin, potrivit Nexta. Ea a purtat un tricou cu imaginea liderului rus și a declarat că este o mare admiratoare.

Sursa menționată mai susține că rusoaică se numește Zinaida și a votat pentru partidul „Rusia Unită”. Ea a venit îmbrăcată într-un tricou cu imaginea lui Putin și a declarat că îl iubește.

„Am votat pentru el, pentru că este cel mai bun și cel mai inteligent”, a explicat femeia

Zinaida locuiește în Finlanda de 22 de ani. Conform Nexta, ea își dorește să se mute la Sankt Petersburg după ce se pensionează, unde are un apartament. Totuși, femeia se teme că prin mutarea în Rusia ar putea să piardă beneficiile sociale finlandeze.

Rezultatele alegerilor din Rusia

La alegerile parlamentare din Rusia desfășurate în perioada 18–20 septembrie, partidul de guvernământ Rusia Unită a obținut un scor oficial de 57,83% din voturi, conform datelor transmise de Comisia Electorală Centrală de la Moscova.

Acest rezultat îi asigură o supermajoritate record de 355 de locuri din totalul de 450 din Duma de Stat. Scorul este în creștere clară față de scrutinul precedent din 2021, când formațiunea lui Vladimir Putin a obținut 49,8%.

De ce îi este frică femeii să se mute din Finlanda în Rusia

Finlanda are unul dintre cele mai dezvoltate sisteme de beneficii sociale din lume. Sistemul este fundamentat pe modelul nordic al bunăstării.

Obiectivul său central și declarat este de a garanta securitatea economică și egalitatea de șanse pentru toți cetățenii și rezidenții permanenți, indiferent de statutul lor familial sau de piața muncii. Sistemul este administrat în principal de Instituția de Asigurări Sociale, alături de casele de pensii și unitățile regionale.

Recomandarea video

George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
G4Media
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
GSP.ro
România, din nou ironizată în presa maghiară: Wizz Air alege Polonia pentru noua academie de piloți, deși țara noastră este cea mai mare piață a companiei
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Cancan
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Prosport
Culise. Guvernul Mureșan, pe contrasens: în loc să strângă voturi, pierde. Coaliția, zdruncinată de poziționarea UDMR
Libertatea
Ajutorul pentru încălzire 2026-2027! Cine poate primi bani de la stat pentru gaze, curent și lemne
CSID
Lidl are un dispozitiv 5 în 1 pentru șoferi la doar 29 lei. Poate fi de folos în multe situații
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia