Apple introduce un sistem pentru a demonstra că o fotografie nu a fost generată de AI. Cum funcționează

Sistemul se numește Apple Reference Image și este disponibil pe noile iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max. Potrivit Il Post, tehnologia folosește semnături digitale pentru a certifica faptul că o imagine provine de la senzorul telefonului.

„Timbul” digital aplicat chiar în momentul fotografierii

Sistemul pornește de la senzorul foto. Acesta are integrată o cheie criptografică privată, creată în timpul fabricării telefonului. Cheia este folosită pentru a semna digital datele captate de senzor. Semnătura este generată înainte ca sistemul de operare să aibă acces la datele brute. Astfel, datele sunt protejate încă din prima etapă a procesului.

Apple compară mecanismul cu un timbru foarte greu de falsificat. Senzorul aplică acest „timbru” fotografiei, iar ulterior sistemul poate verifica dacă datele au fost modificate.

Rolul Private Cloud Compute

Procesul nu se oprește însă la telefon. Datele brute sunt trimise către Private Cloud Compute, infrastructura Apple utilizată și pentru anumite funcții de inteligență artificială. Acolo sunt procesate și transformate în fotografia pe care utilizatorul o vede.

Private Cloud Compute verifică și dacă datele provin într-adevăr de la un senzor Apple autorizat. Pentru aceasta folosește cheia publică asociată senzorului.

Apple susține că nici compania nu poate vedea conținutul fotografiei în timpul procesării. Codul utilizat pentru procesare este înregistrat într-un registru public, iar dispozitivele verifică dacă serverul folosește o versiune autorizată a software-ului.

Sistemul încearcă să detecteze și imaginile artificiale

Apple Reference Image adaugă și o protecție împotriva unei metode simple de ocolire a sistemului. De exemplu, cineva ar putea afișa pe un ecran o imagine generată de AI și apoi ar putea fotografia acel ecran. În acest caz, senzorul ar capta o imagine reală, chiar dacă imaginea fotografiată este artificială.

Pentru a reduce acest risc, Private Cloud Compute folosește și o rețea neuronală. Aceasta analizează datele brute ale senzorului și caută caracteristici compatibile cu cele produse de un senzor Apple real. Sistemul folosește inclusiv o referință certificată pentru momentul fotografierii. iPhone-ul primește aproximativ la fiecare 15 minute o indicație temporală de la un serviciu extern, care este asociată datelor fotografiei. Astfel, verificarea nu se bazează exclusiv pe ceasul telefonului, care poate fi modificat.

Fotografia certificată rămane doar pe fisierul original

După procesare, fotografia primește o nouă semnătură digitală și un identificator unic. În biblioteca foto apare apoi o indicație că imaginea este certificată. Asta nu înseamnă că Apple păstrează o copie a tuturor fotografiilor.

Potrivit informațiilor prezentate de companie, serviciile sale nu primesc pixelii fotografiei ca element permanent de stocare. Sunt păstrate însă anumite date necesare verificării certificării. Dacă fotografia este modificată ulterior, versiunea nouă nu mai corespunde imaginii certificate inițial. Originalul poate fi însă identificat în continuare ca fotografie certificată.

Standardul încă este în lucru

Tehnologia nu rezolvă problema autenticității tuturor imaginilor de pe internet. Pentru moment, funcția este disponibilă doar pe iPhone 18 Pro și 18 Pro Max și este opțională. Nu este prevăzută pentru Uniunea Europeană și China.

Apple Reference Image vine și cu un cost tehnic important. Datele brute ale unei fotografii pot ocupa zeci de megabytes înainte ca imaginea finală să fie procesată. Apple nu este singura companie care încearcă să creeze mecanisme de trasabilitate pentru imagini. Există deja standardul C2PA, folosit pentru a atașa informații despre originea și modificările unui conținut digital.