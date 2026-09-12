Cât costă iPhone 18 Pro în România. Primele prețuri au apărut la retaileri

Potrivit ofertelor afișate de eMAG, iPhone 18 Pro cu 256 GB de stocare și conectivitate 5G este disponibil la precomandă la un preț de 7.699,99 lei.

Prețul este același pentru cele patru variante de culoare prezentate în oferta retailerului: Burgundy, Silver, Black și Glacier.

iPhone 18 Pro Max trece de 8.000 de lei

Pentru utilizatorii care aleg modelul mai mare, diferența este de aproximativ 800 de lei.

iPhone 18 Pro Max, în versiunea de 256 GB, costă 8.499,90 lei, potrivit prețurilor afișate de retailer.

Și în cazul modelului Pro Max sunt disponibile la precomandă culorile Burgundy, Glacier, Black și Silver.

Astfel, prețurile afișate pentru modelele de bază din gama Pro sunt:

iPhone 18 Pro 256 GB – 7.699,99 lei

iPhone 18 Pro Max 256 GB – 8.499,90 lei

Diferența dintre cele două telefoane este de aproximativ 800 de lei.

Cât costă la alte magazine din România

Prețurile nu sunt identice de la un retailer la altul. O comparație publicată după deschiderea precomenzilor indică pentru varianta de 256 GB prețuri de 7.749,99 lei la Altex, 7.799,99 lei la iSTYLE și 7.799,99 lei la Flanco pentru iPhone 18 Pro. Pentru Pro Max de 256 GB, valorile indicate sunt 8.549,99 lei la Altex și 8.599,99 lei la iSTYLE și Flanco

iPhone Duo vine mai târziu. Când ajunge primul iPhone pliabil

Cea mai importantă noutate a Apple din acest an nu va ajunge în magazine odată cu modelele Pro.

iPhone Duo, primul iPhone pliabil din istoria companiei, va putea fi precomandat începând cu 16 octombrie, iar disponibilitatea internațională începe pe 23 octombrie. Apple a stabilit pentru SUA un preț de pornire de 1.999 de dolari pentru versiunea de 256 GB. În România este așteptat la un preț de aproximativ 11.500 de lei, conform unei estimări.

Telefonul se deschide asemenea unei cărți și are un ecran exterior de 5,4 inci și un ecran interior de 7,6 inci. Este echipat cu cipul A20 Pro, are carcasă din titan și reprezintă intrarea Apple pe segmentul telefoanelor pliabile, dominat până acum în principal de Samsung și producătorii chinezi.

De ce nu există iPhone 18 simplu

Absența iPhone 18 standard este una dintre marile schimbări ale generației din 2026. Apple nu a prezentat un iPhone 18 simplu pe 9 septembrie și nici nu a oferit public o explicație explicită pentru această decizie.

Mai multe informații din lanțul de producție indică faptul că Apple trece la un calendar împărțit în două perioade de lansare. Modelele scumpe – Pro, Pro Max și Duo – sunt concentrate în toamnă, în timp ce telefoanele mai accesibile sunt mutate în prima parte a anului următor. iPhone 18 standard este așteptat în primăvara lui 2027, împreună cu iPhone 18e și o nouă generație iPhone Air.

Reuters relata chiar înaintea evenimentului că Apple intenționează să amâne actualizarea modelelor de bază și Air până în primăvară, pentru ca atenția lansării de toamnă să fie concentrată asupra telefoanelor premium și, în special, asupra noului pliabil.