ANSVSA anunță demararea campaniei de vaccinare a ovinelor cel târziu la 1 octombrie. Ce alte clarificări aduce privind Planul de Acțiune pentru sectorul ovin

Planul de Acțiune al ANSVSA pentru sectorul ovin respectă toate rigorile de formă și conținut impuse de Regulamentul (UE) nr. 361/2022.

Din acest motiv, este considerat aprobat (punerea sa în aplicare nu necesită un vot sau o aprobare formală din partea Comisiei Europene).

Cum s-au derulat etapele

14-17 septembrie: Forma finală a Planului de Acțiune și solicitarea de doze vaccinale a fost agreată cu Comisia Europeană, în cadrul întâlnirii șefilor serviciilor veterinare din UE, desfășurată în Irlanda;

Forma finală a Planului de Acțiune și solicitarea de doze vaccinale a fost agreată cu Comisia Europeană, în cadrul întâlnirii șefilor serviciilor veterinare din UE, desfășurată în Irlanda; 17 septembrie: Informarea oficială a tuturor celorlalte state membre a fost realizată în ședința Comitetului permanent pentru plante, animale, alimente și furaje (SCoPAFF);

Informarea oficială a tuturor celorlalte state membre a fost realizată în ședința Comitetului permanent pentru plante, animale, alimente și furaje (SCoPAFF); 21 septembrie: ANSVSA a transmis oficial către Comisia Europeană solicitarea de susținere cu un număr cât mai mare de doze vaccinale din cadrul Băncii Europene de Vaccinuri.

Campania de vaccinare este previzionată să demareze cel târziu la data de 1 octombrie 2026, imediat ce vor fi primite dozele de la Banca Europeană. În paralel, ANSVSA urgentează procedurile administrative pentru achiziția restului de doze necesare.

Ce animale se vor vaccina

Se vor vaccina toate animalele, conform prospectului produsului vaccinal, respectiv pentru Pesta Micilor Rumegătoare (PMR) – se va vaccina exclusiv în județele Constanța și Tulcea (arealul de risc din Dobrogea) și pentru Variola Ovină și Caprină (VOC) se va vaccina la nivelul întregii țări.

Ducerea la îndeplinire a acestui Plan reprezintă condiția de care depinde reluarea și stabilitatea exporturilor de animale. Măsurile diferențiază clar trasabilitatea animalelor vii de regimul produselor procesate:

Carne și produse procesate: Planul nu afectează schimburile comerciale cu carne (carcase), lapte și produse lactate din zonele libere. Unitățile de abatorizare și procesare își desfășoară activitatea fără restricții;

Planul nu afectează schimburile comerciale cu carne (carcase), lapte și produse lactate din zonele libere. Unitățile de abatorizare și procesare își desfășoară activitatea fără restricții; Animale vii către state terțe: Deși Regulamentul Delegat (UE) 2022/361 impune condiții severe în interiorul Pieței Unice, ANSVSA a utilizat pârghiile diplomatice pentru a securiza acordurile bilaterale cu 6 piețe terțe majore: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Deoarece aceste state nu sunt condiționate de normele interne de tranzit terestru ale UE, exporturile de animale vii, după implementarea planului de vaccinare se vor putea relua prin coridoare logistice maritime și aeriene directe.

Eficiența acestui plan tehnic și respectarea calendarului de ridicare a restricțiilor depind critic de disciplina operatorilor economici din teritoriu. Singurul factor care poate periclita calendarul îl reprezintă mișcările clandestine de animale și comerțul ilegal.