Bursele elevilor în anul școlar 2026-2027: cine primește bani, cât și când se fac plățile

Schimbarea importantă anunțată de MInisterul Educației: bursa socială se acordă și în vacanțele școlare, cu anumite excepții.

Ce burse pot primi elevii

În anul școlar 2026-2027 sunt prevăzute patru tipuri principale de burse: bursa de merit – 450 de lei pe lună, bursa socială – 300 de lei pe lună, bursa tehnologică – 300 de lei pe lună, bursa pentru mame minore – 700 de lei pe lună.

Bursa de merit este destinată elevilor de gimnaziu, liceu și învățământ profesional, inclusiv dual.

Bursa socială se acordă elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual. Bursa tehnologică este destinată elevilor din învățământul profesional, inclusiv dual.

Cine poate primi bursa de merit

Bursa de merit este acordată, în general, pentru maximum 15% dintre elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu.

Elevii trebuie să aibă media generală de cel puțin 9,00.

Bursa poate fi acordată și elevilor care au aceeași medie cu ultimul elev aflat în limita de 15%.

Pentru bursa de merit este necesară și media 10 la purtare în anul școlar anterior.

Există reguli speciale pentru clasele a V-a și a IX-a.

Elevii de clasa a V-a sunt evaluați pe baza rezultatelor din primele două intervale de cursuri, iar pentru clasa a IX-a se ia în calcul media de admitere.

Părinții nu trebuie să depună cerere pentru bursa de merit. Lista este întocmită de profesorul diriginte și transmisă secretariatului școlii.

Bursa socială: 300 de lei și în vacanțe

Bursa socială are un cuantum minim de 300 de lei pe lună.

Ea este destinată, între altele, elevilor proveniți din familii cu venituri mici, copiilor aflați în situații sociale vulnerabile, elevilor orfani și celor cu anumite situații medicale speciale.

Pentru elevii din familii cu venituri mici, venitul mediu net pe membru de familie trebuie să fie mai mic de 50% din salariul minim net pe economie.

Bursa socială se acordă și în vacanțe.

Există reguli speciale pentru vacanța de vară.

Nu primesc bursa în această perioadă elevii care nu au promovat anul școlar.

De asemenea, dacă un elev este corigent la mai mult de o disciplină și are peste 20 de absențe nemotivate într-un an, nu primește bursa în vacanța de vară.

Important: alocația copilului nu este luată în calcul la stabilirea venitului pentru bursa socială.

Bursa socială poate fi primită împreună cu bursa de merit

Un elev poate primi în același timp bursă socială și bursă de merit, dacă îndeplinește condițiile pentru ambele.

Bursa socială poate fi cumulată și cu bursa tehnologică.

Totuși, pentru bursele de merit, sociale și tehnologice există o condiție legată de absențe: dacă elevul acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, nu primește bursa respectivă pentru luna respectivă.

Bursa tehnologică este de 300 de lei

Elevii din învățământul profesional, inclusiv dual, pot primi 300 de lei pe lună prin bursa tehnologică.

Scopul acestei burse este să sprijine participarea elevilor la învățământul profesional și dual și formarea competențelor necesare pentru viitoarea integrare pe piața muncii.

Bursa pentru mame minore: 700 de lei

Elevele care au născut și revin la școală pot primi o bursă de 700 de lei pe lună.

Regulile prevăd că sprijinul poate fi acordat și după împlinirea vârstei de 18 ani, în condițiile legii.

Când se primesc banii

Bursele se plătesc lunar, pentru luna precedentă, în jurul datei de 20 a fiecărei luni.

Pentru începutul anului școlar 2026-2027, prima plată este programată pentru 20 noiembrie 2026 și va include bursele aferente lunilor septembrie și octombrie.

Școlile trebuie să transmită până la 20 octombrie listele și sumele estimate către inspectoratele școlare.

Dacă data de 20 cade într-o zi nelucrătoare, plata se face în ziua lucrătoare anterioară.

Ce trebuie să știe părinții

Pentru bursa de merit, părinții nu depun cerere.

Profesorii diriginți întocmesc listele elevilor eligibili.

Pentru bursa socială, este necesară cererea și documentele care dovedesc situația financiară, socială sau medicală, după caz.

Termenul obișnuit pentru depunerea dosarului este 1 octombrie 2026, însă cererile pot fi depuse și ulterior dacă apar modificări ale situației copilului sau a familiei.