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Descoperire macabră în râul Olt. Trupul unei tinere, găsit într-o valiză scoasă din apă

Trupul unei tinere a fost descoperit într-o valiză scoasă din râul Olt de mai mulți pescari, în zona barajului de la Ionești, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX. Pe corpul victimei ar fi fost observate mai multe lovituri și echimoze.
Descoperire macabră în râul Olt. Trupul unei tinere, găsit într-o valiză scoasă din apă
Sursa foto: REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
22 sept. 2026, 18:02, Social
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Pescarii au găsit valiza în apă și au alertat autoritățile. La fața locului au ajuns polițiști și criminaliști, care au început cercetările pentru a stabili împrejurările în care tânăra a murit.

Anchetatorii încearcă să stabilească identitatea victimei. Trupul urmează să fie examinat de medicii legiști pentru stabilirea cauzei morții.

După încheierea cercetării la fața locului, anchetatorii vor verifica traseul victimei și împrejurările în care valiza a ajuns în râul Olt.

Cercetările sunt în desfășurare, iar circumstanțele exacte în care a murit tânăra urmează să fie stabilite de anchetatori.

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