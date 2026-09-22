Un vânător a crezut că a văzut o căprioară, dar a ucis o femeie. Victima se plimba pe un câmp cu un bărbat și doi copii în momentul împușcăturilor

Victima a fost găsită pe un câmp din apropierea orașului Ellendale din statul Maryland.

Paramedicii au transportat-o ​​la spital, unde a decedat ulterior din cauza rănilor suferite, potrivit Le Figaro.

Presupusul făptaș vâna căprioare dintr-un „ascunziș camuflat” plasat la nivelul solului, astfel încât vânătorii să poată rămâne nedetectați de animale.

Bărbatul a mai declarat autorităților că, crezând că a văzut o căprioară, a deschis focul. În urma împușcăturilor, acesta a rănit mortal victima.

O anchetă este în desfășurare dar, potrivit The Guardian, vânarea căprioarelor cu pușca nu era încă legală în stat la momentul morții tinerei.

Vânătorul a fost acuzat de omor involuntar, precum și de punere în pericol din imprudență și deținere de armă de foc în timpul comiterii unei infracțiuni.

Potrivit poliției din Delaware, bărbatul a fost eliberat după ce a plătit o cauțiune de 43.000 de dolari.

În Delaware, omorul involuntar și deținerea de armă de foc în timpul comiterii unei infracțiuni sunt clasificate drept infracțiuni de clasa B. Acestea pot fi pedepsite cu o sentință de până la 25 de ani de închisoare, conform sursei citate.